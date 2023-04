EQS-News: ecotel communication ag: Hauptversammlung 2023 beschließt Dividende und Veränderungen in den Gremien der Gesellschaft

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie/Dividende

Unternehmensgründer Peter Zils mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat gewählt

Dr. Norbert Bensel scheidet nach 13 Jahren aus dem Aufsichtsrat aus

Dividendenzahlung in Höhe von 18,82 Euro je Aktie beschlossen Düsseldorf, 21. April 2023 Mit Beschluss der Hauptversammlung vom heutigen Tage wechselt der Unternehmensgründer und langjährige Vorstandsvorsitzende, Peter Zils, ab sofort in den Aufsichtsrat der ecotel communication ag. Auf der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde zudem beschlossen, dass Peter Zils das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von Dr. Norbert Bensel übernimmt, der aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze ausscheidet. Sein langjähriges Amt als Aufsichtsratsvorsitzender hatte Dr. Norbert Bensel im September 2022 an Uwe Nickl übergeben. Das Ausscheiden von Peter Zils aus dem Vorstand ist der finale Schritt seiner Nachfolgeregelung. Damit legt er die operative Führung der Gesellschaft nunmehr vollständig in die Hände von Markus Hendrich, der seit dem 1. September 2022 als alleiniger Vorstandsvorsitzender die Gesellschaft lenkt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Nickl richtet seinen Dank an Peter Zils: „Über ein Vierteljahrhundert hat Peter Zils das Schiff der ecotel mit visionärer Weitsicht und seinem untrüglichen Gespür für zukunftsfähige Konzepte stets sicher durch die Wellen der Telekommunikationsbranche navigiert. Sein Name gilt als Anker für Stabilität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Auf diesem Fundament lässt sich aufbauen und die Gesellschaft hat eine spannende Zukunft mit großen Chancen und Möglichkeiten vor sich. Wir danken Peter für sein herausragendes Lebenswerk.“ Das neue Führungsduo in Vorstand und Aufsichtsrat, Markus Hendrich und Uwe Nickl, spricht Dr. Norbert Bensel seine Anerkennung für die langjährigen Leistungen im Aufsichtsrat der ecotel aus: „Mit dem Abschied von Norbert Bensel geht eine Ära zu Ende. Wir bedanken uns bei ihm im Namen des gesamten ecotel-Teams für seine weitsichtigen und seine die Menschen verbindenden Ratschläge. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die Weichen für die erfolgreiche Entwicklung von ecotel richtig zu stellen. Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm von Herzen alles Gute.“ Achim Theis, Vertriebsvorstand und bereits seit 1999 bei ecotel, ergänzt: „Einen besseren Zeitpunkt hätte es für den nunmehr vollzogenen Führungswechsel kaum geben können. So feiert ecotel in diesem Jahr das 25-jährige Firmen-Jubiläum und präsentiert den Aktionären zugleich das beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.“ So stimmten die Aktionäre bei der Präsenz-Hauptversammlung in Düsseldorf auch sämtlichen per Tagesordnung vorgeschlagenen Agenda-Punkten mit großer Mehrheit zu. Mit hundert Prozent Zustimmung billigten die Aktionäre die Auszahlung der Regel- und Sonder-Dividende in Höhe von 18,82 EUR. Über die ecotel communication ag: Die ecotel communication ag ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Aktuell betreut ecotel mit rund 225 Mitarbeitern bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten. Investor Relations ecotel communication ag Investor Relations +49 (0) 211-55 007 740 E-Mail: investorrelations@ecotel.de Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de



