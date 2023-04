EQS-News: KATEK SE: KATEK-Beteiligung TYDE kooperiert mit BMW und entwickelt THE ICON – der Meilenstein für emissionsfreie Mobilität auf dem Wasser

EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

KATEK-Beteiligung TYDE kooperiert mit BMW und entwickelt THE ICON – der Meilenstein für emissionsfreie Mobilität auf dem Wasser KATEK ist Partner für die Elektronik des Elektro-Schnellbootes – und aller weiterer Innovationen von TYDE. München, 21. April 2023 – Elektromobilität erschließt neue Gewässer: Mit THE ICON ist dem Bootshersteller TYDE in Zusammenarbeit mit BMW eine Innovation im Bereich Wasserfahrzeuge gelungen. Dabei konnten die beiden Unternehmen die langjährige Erfahrung der Marke BMW i auf dem Gebiet der Elektromobilität mit der Expertise des Bootsherstellers TYDE verbinden. Das Design des innovativen Wasserfahrzeugs ist im Studio der BMW Group Tochter Designworks entstanden. KATEK hält 10% der Anteile von TYDE und ist Partner für Elektronikprodukte von TYDE. Das Involvement ist Teil der KATEK-Strategie, im Bereich der Elektromobilität eine führende Rolle in der Entwicklung und Produktion der dafür notwendigen High Value-Electronics zu spielen. „Smarte Lösungen sind essenziell für die Energie- und Verkehrswende. Elektronik wird die entscheidende Rolle dabei spielen. Wir haben uns mit KATEK an TYDE beteiligt, weil wir sicher sind, dass die Innovationen von TYDE Elektromobilität noch mal auf ein ganz neues Level bringen werden“, erklärt Rainer Koppitz, CEO der KATEK SE. Wassermobilität ist ein Bereich, der aufgrund seiner hohen Emissionen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor stark kritisiert wird. Mit Lösungen wie TYDE treffen hohe Reichweite und hohe Geschwindigkeit auf Emissionsfreiheit – und ermöglichen damit eine signifikante Wende für Mobilität auf See. Die präsentierten Innovationen gehen dabei weit über Antriebstechnik hinaus: „THE ICON beinhaltet eine Fülle wegweisender Neuheiten, die eine neue Erlebnisqualität auf dem Wasser ermöglichen. Klimafreundliche Mobilität wird damit attraktiver und etablierter“ sagt Christoph Ballin, Co-Founder von TYDE. KATEK Pressekontakt Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ramona.kasper@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur „Elektronifizierung der Welt“ leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen. 3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen – von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

