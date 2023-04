VOLKSWAGEN - Wird der Kurseinbruch noch abgewendet?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 120,800 € (XETRA)

Eigentlich schien der Abwärtstrend der VW-Aktie mit der Ausschüttung der Porsche-Dividende und dem Konter seit 112,84 EUR Ende letzten Jahres beendet. Aber nach einem Hoch bei 143,08 EUR Anfang März brach die Aktie wieder mit hohem Tempo unter den Support bei 120,16 - 120,64 EUR ein.

Gegen dieses Verkaufssignal konnten sich die Käufer in der Folge dann auch nur kurz zur Wehr setzen. Seit dem Zwischenhoch bei 129,00 EUR bricht der Kurs wieder weg und erreicht jetzt erneut die 120,64-EUR-Marke. Darunter dürfte die Verkaufswelle zunächst bis 116,12 EUR führen. Sollte sich aber der Abwärtstrend seit März bereits wieder reaktiviert haben, dürfte es nicht bei einer Korrektur bis an das Tief bei 116,12 EUR bleiben. In diesem Fall dürfte sich der Kursrutsch bis 111,10 - 112,33 EUR ausdehnen. An dieser Stelle hätte die VW-Aktie die Chance, einen Boden auszubilden und damit auch einen Abverkauf bis 100,00 - 102,00 EUR zu verhindern.

Um sich jetzt zu stabilisieren, sollte der Wert nicht nur schnellstens wieder ansteigen, sondern vor allem über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 126,00 EUR zurückfinden. Der Abwärtstrend wäre damit zwar nicht beendet, aber zumindest eine Erholung bis 129,00 und 133,50 EUR möglich.

VW Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)