EQS-News: Defence Therapeutics Inc.: DEFENCE ERHÄLT US-PATENT MIT UMFASSENDER ABDECKUNG FÜR DIE ACCUM(TM)-BASIERTE PLATTFORMTECHNOLOGIE ZUR IMPFSTOFFVERSTÄRKUNG

CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFF PRESSEMITTEILUNG DEFENCE ERHÄLT US-PATENT MIT UMFASSENDER ABDECKUNG FÜR DIE ACCUMTM-BASIERTE PLATTFORMTECHNOLOGIE ZUR IMPFSTOFFVERSTÄRKUNG Vancouver, British Columbia, Kanada, den 24. April 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung, einschließlich Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs”), entwickelt, freut sich, bekanntzugeben, dass das US-amerikanische Patentamt (USPTO) sein US-Patent mit der Nr. 11.612.651 ausgestellt hat. Das US-Patent deckt den Einsatz der AccumTM-basierten Technologieplattform von Defence zur Impfstoffverstärkung als wirkungsvollen „Zusatz“-Inhaltsstoff („drop-in“), der die Immunogenizität und Leistung nahezu jedes zell- oder proteinbasierten Impfstoffs verstärkt, umfassend ab, einschließlich prophylaktischer und therapeutischer Vakzine in den Bereichen Krebs und Infektionskrankheiten. Insbesondere die Fähigkeit der Impfstoffverstärker-Technologie von Defence, durch einfache Beimischung mit einem Antigen die Aktivierung antigen-spezifischer CD4- und CD8-T-Zellen-Reaktionen zu verbessern, eröffnet Möglichkeiten zur Entwicklung hochwirksamer Impfstoffe der neuen Generation mit Verringerung der Antigendosis. Die Patentausstellung verstärkt nicht nur das Patentportfolio von Defence in den Vereinigten Staaten und steht im Einklang mit den Zielen des Unternehmens, seine eigenen neuartigen klinischen Impfstoffkandidaten weiterzuentwickeln, sondern schafft aufgrund der breiten Abdeckung und der einfachen Anwendung der Technologie auch neue Gelegenheiten für Lizenzierungs- und Kooperationsvereinbarungen. Insbesondere die nachgewiesene Fähigkeit der Verstärkungstechnologie von Defence, die Qualität der Antigenpräsentation bei Immunzellen zu steigern, wird derzeit aktiv erforscht, um bestehende Impfstoffe und klinisch bestätigte Antigen-Kandidaten zu optimieren, beispielsweise durch Verringerung der Antigendosis, wodurch sich die Herstellungskosten verringern und Nebenwirkungen bei den Patienten möglicherweise mindern lassen. „Die schnelle Bewilligung dieses umfassenden Patents durch das USPTO belegt die Innovationskraft und die Qualität des wissenschaftlichen Fundaments hinter der AccumTM-Technologie von Defence. Das Unternehmen beabsichtigt, die Genehmigung des USPTO zu nutzen, um einen weltweiten Patentschutz auf allen wichtigen Impfstoffmärkten, einschließlich in den Bereichen Infektionskrankheiten und Krebserkrankungen, sicherzustellen und sich insbesondere den aktuellen mRNA-Boom auf dem Gebiet der Impfstoffentwicklung zunutze zu machen“, so Sebastien Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics. Zu den aktuellen Vakzinen von Defence in Entwicklungsprogrammen, bei denen seine AccumTM-Technologie zum Einsatz kommt, zählen insbesondere sein zu 100 % firmeneigener zellbasierter ARM-Krebsimpfstoff gegen solide Tumore, das kleine Variantenmolekül AccuTOXTM gegen Melanome, Brust- und Lungenkrebs, AccuVAC-PT007, ein prophylaktischer und therapeutischer proteinbasierter Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs, sowie mRNA-Impfstoffe für eine Vielzahl von Indikationen. Defence verfügt zudem über eine Bestätigung von Vakzinen, die für bestimmte Infektionskrankheiten entwickelt wurden, und plant derzeit einen neuartigen Impfstoff unter Nutzung seiner AccumTM-Technologie für eine weltweit lebensbedrohliche Krankheit. Eine entsprechende Pressemitteilung wird folgen, sobald weitere Fortschritte erzielt wurden. Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Impfstoffmarkt voraussichtlich von einem Wert von 61,04 Mrd. $ im Jahr 2021 auf 125,49 Mrd. $ im Jahr 2028 anwachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 10,8 % während des Prognosezeitraums von 2021 bis 2028 entspricht. https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/vaccines-market-101769 Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM™-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen’ eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie „erwartet”, „plant”, „antizipiert”, „glaubt”, „beabsichtigt”, „schätzt”, „prognostiziert”, „möglich“ und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten „werden”, „würden”, „könnten” oder „sollten”, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

