GNW-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG gibt ein Update zu den Jahresergebnissen 2022

^24. April 2023 MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: GAM Holding AG gibt ein Update zu den Jahresergebnissen 2022, veröffentlicht ein Interim Management Statement für das 1. Quartal 2023 und gibt neues Datum für die Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 bekannt * Wie bereits angekündigt, befindet sich GAM in fortgeschrittenen Gesprächen über strategische Optionen für das Unternehmen. * Dazu gehören auch die Gespräche mit dem britischen Vermögensverwalter Liontrust Asset Management Plc, die beiden Unternehmen zusammenzuführen. * Die Gespräche zielen darauf ab, das Unternehmen im besten Interesse aller Stakeholder strategisch zu positionieren. * Eine weitere Ankündigung wird nach erfolgreichem Abschluss erfolgen, was wir spätestens am 4. Mai erwarten. * Um die geschäftsrelevanten Aspekte im Rahmen der strategischen Überprüfung zielführend abzuschliessen und die Erstellung des Jahresberichts zu finalisieren, wird die Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 kurzfristig auf den 4. Mai 2023 verschoben. * Update zu den Jahresergebnissen 2022: * Die verwalteten Vermögen betrugen per 31. Dezember 2022 insgesamt CHF 75.0 Milliarden, davon CHF 23.2 Milliarden im Bereich Investment Management und CHF 51.8 Milliarden im Bereich Fund Management Services. * Im Jahr 2022 waren negative Marktbewegungen und Wechselkurseffekte in Höhe von CHF 15.2 Milliarden für mehr als 60% des Gesamtrückgangs der verwalteten Vermögen verantwortlich. * Im Bereich Investment Management gab es im Geschäftsjahr 2022 Abflüsse von Kundengeldern in Höhe von CHF 2.6 Milliarden - auf absoluter und relativer Basis waren dies die niedrigsten seit 2018. * Im Bereich Fund Management Services kam es zu Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 6.0 Milliarden, was teilweise auf die letzte Tranche eines Kunden in Höhe von CHF 2.5 Milliarden zurückzuführen war, der seine Geschäfte im Rahmen einer im Januar 2021 angekündigten umfassenderen strategischen Partnerschaft zu einem anderen Anbieter verlagert hat. * Gute Anlageperformance im Geschäftsjahr 2022: * 55% der im Bereich Investment Management verwalteten Vermögen entwickelten sich per 31. Dezember über einen Zeitraum von drei Jahren besser als ihre Benchmark. * 66% und 67% der von Morningstar verfolgten verwalteten Vermögen von GAM übertrafen über drei und fünf Jahre ihre jeweiligen Vergleichsgruppen, verglichen mit 70% bzw. 62% per 31. Dezember 2021. * Über einen Zeitraum von drei Jahren erzielten 7 der 13 grössten Strategien eine Performance im oberen Dezil und zwei weitere dieser Strategien eine Performance im oberen Quintil. * Wie bereits am 25. Januar 2023 angekündigt, erwartet die Gruppe für das Gesamtjahr 2022 einen bereinigten Verlust vor Steuern von rund CHF 42.8 Millionen und einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von rund CHF 309.9 Millionen. * Zwischenbericht für das erste Quartal 2023: * Per 31. März 2023 erhöhten sich die verwalteten Vermögen auf CHF 23.3 Milliarden im Investment Management bei Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 0.6 Milliarden und positiven Markt- und Wechselkursbewegungen in Höhe von CHF 0.7 Milliarden verglichen mit insgesamt CHF 23.2 Milliarden am 31. Dezember 2022. * Verwaltete Vermögen in Höhe von CHF 48.4 Milliarden im Bereich Fund Management Services bei Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von CHF 4.7 Milliarden und insgesamt positiven netto Markt- und Wechselkursbewegungen in Höhe von CHF 1.3 Milliarden verglichen mit insgesamt CHF 51.8 Milliarden am 31. Dezember 2022. Die Präsentation der Jahresergebnisse 2022 der GAM Holding AG für Analysten, Investoren und Medien wird nun am 4. Mai 2023 um 10.00 Uhr (MEZ) per Webex erfolgen. Bevorstehende Termine: 4. Mai 2023 Publikation des Geschäftsberichts und Präsentation der Jahresergebnisse 2023 25. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung 3. Bevorstehende Termine: 4. Mai 2023 Publikation des Geschäftsberichts und Präsentation der Jahresergebnisse 2023 25. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung 3. August 2023 Halbjahresergebnisse 2023 Als Dienstleister für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatanleger verwalten wir Vermögen in Höhe von CHF 75.0 Milliarden. GAM Investments mit Hauptsitz in Zürich ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol «GAM» börslich notiert und beschäftigt 541 Vollzeitbeschäftigte in 14 Ländern mit Investmentzentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York und Mailand (Stand: 31. Dezember 2022). Unsere operativen Zentren befinden sich in Dublin, Luxemburg und London. Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant», «prognostiziert» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, die sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist. °