Howmet Aerospace zahlt eine unveränderte Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Howmet Aerospace Inc. (ISIN: US4432011082, NYSE: HWM) wird am 25. Mai 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 4 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Record day ist der 5. Mai 2023.

Die Aktionäre erhalten auf das Jahr hochgerechnet insgesamt eine Ausschüttung von 0,16 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt somit beim derzeitigen Börsenkurs von 42,93 US-Dollar bei 0,37 Prozent (Stand: 21. April 2023). Im März 2019 wurde die vierteljährliche Dividende um knapp 67 Prozent von 6 auf 2 US-Cents gekürzt. Im September 2022 erfolgte eine Anhebung von 2 auf 4 US-Cents.

Howmet Aerospace (früher Arconic Inc.) hat seinen Sitz in Pittsburgh, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Howmet Aerospace ist ein Anbieter von Triebwerkskomponenten, Befestigungssystemen für die Luft- und Raumfahrt, Titanbauteilen oder auch Aluminiumrädern für schwere Lastkraftwagen. Im Jahr 2016 spaltete sich der traditionsreiche Konzern Alcoa in zwei Firmen auf. In die neue Gesellschaft mit dem Namen Arconic Inc. wurden die Unternehmensteile des verarbeitenden Gewerbes übertragen. Die klassische Herstellung von Rohmaterialien (Bauxit, Aluminium) lief unter dem Namen Alcoa weiter. Im Jahr 2019 teilte sich schließlich Arconic Inc. in zwei Konzerne (Howmet Aerospace und Arconic Corporation) auf.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz von Howmet Aerospace bei 1,51 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,29 Mrd. US-Dollar), wie am 14. Februar 2023 mitgeteilt wurde. Dabei stand ein Gewinn von 111 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 77 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 2. Mai 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,93 Prozent im Plus (Stand: 21. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 17,7 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de