Rüstungsboom beschert Renk weiter volle Auftragsbücher

dpa-AFX · Uhr
Rüstungsindustrie

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen beim Rüstungszulieferer Renk für pralle Auftragsbücher. So stieg das Neugeschäft im ersten Halbjahr um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Der gesamte Auftragsbestand belaufe sich nun auf 5,9 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um gut ein Fünftel auf 620 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um knapp 30 Prozent auf 89 Millionen Euro.

Das Unternehmen stellt unter anderem Panzergetriebe her, ist aber auch im zivilen Geschäft tätig. Das Rüstungsgeschäft sei jedoch weiterhin der Wachstumsmotor des Konzerns, so Renk.

Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebit zwischen 210 und 235 Millionen Euro./nas/mis

RENK Group
