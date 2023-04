Wachstumsaussichten und Einsparungen im Fokus | Coca-Cola beeindruckt

Der S&P 500 und Nasdaq haben letzte Woche 0,1% und 0,4% verloren. In dieser Woche stehen die Ergebnisse der großen Tech-Werte im Fokus, mit den Ergebnisse von Google (Dienstag), Microsoft (Dienstag), Meta (Mittwoch) und Amazon (Donnerstag). Marktteilnehmer werden sich auf die Wachstumsaussichten und Sparmaßnahmen dieser Konzerne konzentrieren. Das Umfeld für digitale Werbung dürfte sich im Vergleich zum vierten Quartal gebessert haben, meint J.P. Morgan, was in dem Sektor zu besser-als-erwarteten Ergebnissen führen dürfte. Bisher haben rund 20% der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet, mit rund 70% der Ertragszahlen über den Zielen des Marktes. Nach soliden Zahlen geht es bei den Aktien von Coca-Cola bergauf, während First Solar und C3.ai unter negativen Analystenkommentaren leiden. Wie erwartet wurde, hat Bed Bath & Beyond am Wochenende Gläubigerschutz angemeldet.



00:00 - Intro

00:15 - Überblick | Einsparungen | Amazon

03:43 - Microsoft | ServiceNow u.a.

04:36 - Coca-Cola | Johnson & Johnson

07:50 - Banken

10:20 - First Citizens | Pacwest | Bank of Hawaii

12:00 - Problematik der Schuldendecke

14:45 - 2 wichtige Faktoren

16:20 - Fazit

18:25 - April & Mai - historisch betrachtet

20:30 - Disney | Visa | SL Green

21:20 - Caesar



