Danaher - Außenstab mit Entscheidungscharakter

Ebenfalls vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen steht die Aktie von Danaher. Bereits im Vorfeld – sprich letzte Woche – zeigte sich eine äußerst spannende charttechnische Entwicklung. So bildet die jüngste Wochenkerze einen markanten Außenstab, welcher die Schwankungsbreiten der insgesamt vier vorangegangen Wochen sprengt. Doch nicht nur das: Die Leitplanken dieser „outside week“ unterstreichen nochmals die Bedeutung der charttechnischen Schlüsselmarken – und zwar auf der Ober- wie auch auf der Unterseite. Als solche definieren wir gen Süden die Tiefs der letzten 12 Monate bei 237,00/233,71 USD bzw. die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 262,30 USD) und dem seit Anfang 2022 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 268,48 USD). Während ein Abgleiten unter die zuerst angeführte Triggerzone eine Topbildung vervollständigen würde, verhilft ein Spurt über die oberen Signalmarken dem Titel wieder in die Erfolgsspur (siehe Chart). Mut machen derzeit die bestehenden positiven Divergenzen (MACD, RSL). Doch unter dem Strich handelt es sich um die klassische charttechnische Entscheidungssituation. „Make or break“ lautet deshalb das Motto.

Danaher (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Danaher

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

