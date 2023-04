First Republic vs. den Rest

Erstaunlich, dass die Wall Street nach den heute überwiegend soliden Ergebnissen nicht stärker in den Tag startet. GE, GM, 3M, McDonald’s, Pepsi, PulteGroup und Whirlpool tendieren nach den teils sehr soliden Ergebnissen und Aussichten freundlich. UPS enttäuscht mit erheblichen Einbrüchen bei den Aktien der First Republic Bank. Heute Abend werden Google und Microsoft im Fokus stehen.



00:00 - Intro

00:10 - First Republic | Banken

03:05 - Solide Ergebnisse | GE

04:55 - GM | McDonald’s

07:00 - 3M

08:10 - Verizon | AT&T

09:20 - UPS | Packaging Corp

11:44 - Carrier

12:25 - Ausblick auf heute Abend

13:02 - Spotify

14:05 - Politik | Fox feuert Tucker Carlson

17:40 - Schuldendecke

18:40 - Analystenkommentare (u.a. AMD, Tesla)

19:42 - Danke! | Community Event



