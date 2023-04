Energiekonzern Williams kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern The Williams Companies Inc. (ISIN: US9694571004, NYSE: WMB) schüttet seinen Aktionären am 26. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,4475 US-Dollar aus (Record date ist der 12. Juni 2023). Seit dem Jahr 1974 zahlt der Konzern bereits eine Dividende an die Aktionäre. Im Januar 2023 wurde die Dividende um 5,3 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 1,79 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 29,94 US-Dollar (Stand: 25. April 2023) bei 5,98 Prozent.

Williams Companies ist 1908 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Tulsa, Oklahoma. Williams ist größter Anteilseigner der Williams Partners L.P. Das Unternehmen fördert und transportiert Erdgas. Es werden Pipelines mit einer Länge von über 32.000 Meilen zum Transport von Erdgas betrieben.

Im Fiskaljahr 2022 (31. Dezember 2022) betrug der Umsatz 10,97 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,63 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 20. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,05 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,51 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2023 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 9,00 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 36,96 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. April 2023).

Redaktion MyDividends.de