EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Tochterunternehmen IHSE mit Rekordauftragslage im laufenden Geschäftsjahr 2023 auf profitablem Wachstumskurs

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Brockhaus Technologies AG: Tochterunternehmen IHSE mit Rekordauftragslage im laufenden Geschäftsjahr 2023 auf profitablem Wachstumskurs



26.04.2023 / 18:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies AG: Tochterunternehmen IHSE mit Rekordauftragslage im laufenden Geschäftsjahr 2023 auf profitablem Wachstumskurs IHSE erhält größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte aus dem Bereich Flugsicherung

Auftragsbestand mit derzeit rund € 13 Mio. auf Rekordniveau

Ausblick 2023: Deutliches Wachstum im Umsatz und Ergebnis bei IHSE erwartet Frankfurt am Main, 26. April 2023. IHSE, ein Tochterunternehmen der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42), hat im April 2023 mit einem Volumen von über € 7 Mio. den größten Einzelauftrag seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1984 erhalten. Auftraggeber ist eine große staatliche Luftfahrtbehörde. Mithilfe der Technologie von IHSE werden rund 1.500 Fluglotsen an 21 Standorten der Luftverkehrsüberwachung nach Realisierung des Projekts dank einer effizienteren Datenverarbeitung rund 74% mehr Flugzeuge simultan an ihren Bildschirmen überwachen können als bisher. IHSE leistet damit einen wesentlichen Beitrag, die nationale Flugsicherheit zu verbessern. IHSE und die seit November 2021 zu IHSE gehörende kvm-tec entwickeln, produzieren und vertreiben KVM-Technologie (Keyboard, Video und Mouse) für die hochsichere, latenzreduzierte und verlustfreie Datenübertragung von oftmals hohen Datenmengen in „mission-critical“ Anwendungen. So kommen die Produkte von IHSE beispielsweise in der Flugsicherung, der Medizintechnik, dem Versorgungs-, Transport- oder Bankwesen, der Seefahrt, in der Produktion von Halbleitern sowie generell in Kontrollzentren zum Einsatz. Auftragsbestand gegenüber Jahresende 2022 mit rund € 13 Mio. mehr als verdoppelt Der Großauftrag wurde zeitgleich zur NAB Show erteilt, die vom 15. bis 19. April in Las Vegas stattfand und eine der wichtigsten Fachmessen im Broadcasting-Markt ist. Auf dieser verzeichnete IHSE ein hohes Kundeninteresse und eine Besucherzahl, die sogar über dem Vor-Corona-Jahr 2019 lag. Inklusive dieses Auftrags erreicht der Auftragsbestand von IHSE ein Rekordniveau von rund € 13 Mio. – zum 31. Dezember 2022 lag dieser noch bei € 5,9 Mio. Hierin zeigt sich eine Fortsetzung des sich bereits in 2022 abgezeichneten Aufwärtstrends, nachdem das Unternehmen in den beiden Jahren zuvor spürbar unter den Corona-bedingten weltweiten Reise- und Kontaktbeschränkungen gelitten hatte. IHSE sieht für 2023 und in den Folgejahren große Umsatz- und Ergebnispotenziale Die aktuelle Entwicklung bekräftigt den Vorstand in seinem Optimismus, bei IHSE im Geschäftsjahr 2023 ein deutliches Umsatzwachstum und, vor dem Hintergrund einer Entspannung bei den Materialkosten und innerhalb der Lieferketten, auch einen spürbaren Anstieg der Profitabilität erzielen zu können. Das Segment Security Technologies hatte im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzplus (vor PPA) von über 10% auf € 36,1 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 23,9% erzielt. Die Erfolge des Segments basieren auf der Weiterentwicklung bestehender KVM-Systeme, der Entwicklung und Markteinführung neuer hybrider Lösungen sowie auf weiteren Marktpotenzialen aus dem Erhalt zusätzlicher behördlicher Zertifizierungen gemäß höchster IT-Sicherheitsstandards. Dabei profitiert IHSE von der globalen Digitalisierung und der zunehmenden Konnektivität in vielen Anwendungsgebieten – vom autonomen Fahren bis zur vernetzten Produktion und von der Notwendigkeit der Absicherung gegen die weltweit zunehmenden Cyberangriffe. „Die bisherige Entwicklung unserer Tochter IHSE im Geschäftsjahr 2023 stimmt uns sehr positiv. Die hochperformanten und sicheren Lösungen von IHSE stoßen in einer Welt voller Unsicherheiten und Bedrohungen auf immer größere Nachfrage. Der gerade an Land gezogene Großauftrag im Bereich Flugsicherung bestätigt uns einmal mehr in unserer Überzeugung, mit IHSE einen wachsenden, hochprofitablen und globalen Technologieführer in unserer Unternehmensgruppe zu haben – eine Perle, wie wir sie stetig suchen“, ergänzt Marco Brockhaus, Gründer und CEO von Brockhaus Technologies. Nächster Veröffentlichungstermin: Der Bericht zum 1. Quartal 2023 der Brockhaus Technologies wird am Montag, den 15. Mai 2023 veröffentlicht. Wie üblich ist für den gleichen Tag ein Earnings Call für Investoren und Analysten geplant. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/ Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Kontaktinformationen Für Investoren: Paul Göhring

Phone: +49 69 20 43 40 978 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com Für Medien: GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation

Phone: +49 69 97 12 47 33 Fax: +49 69 97 12 47 20 E-Mail: dietz@gfd-finanzkommunikation.de

26.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com