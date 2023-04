NIBE - Wärmepumpen-Aktie zurück auf Kaufniveau?

NIBE Industrier AB - WKN: A3CRAH - ISIN: SE0015988019 - Kurs: 10,175 € (L&S)

Nachdem zuletzt mit Daikin und Carrier zwei der großen Player im Bereich Wärmepumpen unter die Lupe genommen wurden, schauen wir heute auf die Aktie des schwedischen Konzerns NIBE. Seit gestern wird das Papier stark abverkauft und verliert über 7 % an Wert. Dabei erreicht es eine erste Unterstützungszone bestehend aus Aufwärtstrendlinie und EMA50.

Obere Kaufzone wird erreicht

Hier bei rund 10,15 - 10,18 EUR liegt die obere der potenziellen Kaufzonen, die untere wäre an der Kreuzunterstützung aus flacher Aufwärtstrendlinie und EMA200 bei 9,59 EUR zu finden.

In den bullischen Prognoseszenarien dreht die Aktie an einer dieser beiden Zonen wieder nach oben und klettert in Richtung der Widerstandszone bei 11,60 - 11,74 EUR. Später wäre das Allzeithoch aus 2021 bei 13,82 EUR das finale Ziel.

Ein signifikanter Rückfall unter 9,55 EUR würde das sehr kurzfristige Chartbild leicht eintrüben. Dann wären tiefe Abwärtskorrekturen bis 9,00 - 9,05 oder 8,51 EUR denkbar. Erst unterhalb von 8,50 EUR würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Die Aktie könnte spekulativ an den beiden genannten Preiszonen an den gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 "abgefischt" werden. Im besten Fall starten bald neue Aufwärtswellen, die zum Ausbruch auf neue Jahreshochs führen.

NIBE Industrier AB

Auch interessant:

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)