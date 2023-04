PETROBRAS - Das sieht gut aus

Petroleo Brasileiro S.A. - WKN: 541501 - ISIN: US71654V4086 - Kurs: 11,740 $ (NYSE)

Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika.

Bullische Signallage seit November vergangenen Jahres: Zunächst ein impulsiv entstandener Dreifachboden, die maßgebliche Barriere liegt bei knapp 12,00 USD im Markt. An der beisst sich das Kurxsgeschehen noch die Zähne aus, hier ist der Aktienkurs bislang gedeckelt. In den zurückliegenden Wochen sackte der Kurs nochmals nach unten und ein viertes "Leg" bildete sich aus. Mittelfristig steht die Aktie in einem Bodenmusterfraktal. Keine Frage. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend dynamisch über 12,00 USD an, beginnt dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielmarke 16,00 USD zu aktivieren.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)