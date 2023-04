SAP - Noch keine Anzeichen von Kursschwäche

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 122,380 € (XETRA)

Nach dem erwarteten Pullback an die Unterstützung bei 112,70 EUR und die dort verlaufende mittelfristige Abwärtstrendlinie hatte sich der Anstieg der SAP-Aktie mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 21. April massiv beschleunigt und in der Spitze fast schon das Kursziel bei 124,66 EUR und den Widerstand bei 125,40 EUR, das Hoch aus dem Januar 2022, erreicht. Dieser Link führt zu einer fundamentalen Einschätzung der SAP-Zahlen durch meinen Kollegen Sascha Gebhard.

Und auch an einem heute eher schwachen Handelstag im Gesamtmarkt bleibt die Aktie auf hohem Niveau stabil. Insgesamt ist zunächst davon auszugehen, dass sie sich von der allgemeinen Schwäche nicht anstecken lässt und zunächst die Widerstandsmarken in unmittelbarer Nähe anvisieren könnte. Bei einem Anstieg über 125,40 EUR wäre das nächste Ziel das Doppeltop aus dem Jahr 2021, dessen Hoch bei 129,74 EUR lag. Darüber könnte es sogar kurz zu einem Anstieg bis 133,00 EUR kommen.

Die Kaufwelle seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen wäre dagegen bei einem Bruch des 61,8 %-Retracements dieser Strecke bei 116,94 EUR gekontert. Gleichzeitig wäre damit auch die Aufwärtsphase seit Mitte März unterbrochen und so ein Abverkauf an den zentralen Support bei 112,78 EUR die Folge. Hier sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Andernfalls dürfte die Aktie Richtung 108,12 und 101,46 EUR durchgereicht werden.

