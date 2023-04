Vonovia durchbricht wichtigen Widerstand.

Der Immobilienkonzern Vonovia meldete heute, dass eine Minderheitsbeteiligung an ihrem Südewo-Portfolio für rund eine Milliarde Euro verkauft werden soll. Das im DAX® notierte Unternehmen ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach Partner für einige Immobilienportfolios, weil die Finanzierung von Projekten auf Grund der deutlich gestiegenen Zinsen teuer geworden ist. Das Südewo-Portfolio umfasst 21.000 Wohneinheiten in Baden Württemberg und der Kaufpreis entspricht einem Abschlag von weniger als fünf Prozent gegenüber der Bewertung vom Jahresende 2022. Bei den Aktionären kam die Nachricht gut an. Ob dies der Start einer mittelfristigen Erholung ist, muss sich jedoch zeigen. Aus technischer Sicht gibt es erste positive Signale.

Allerdings ist es gerade einmal ein Monat her, als Vonovia die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr auf 0,85 Euro fast halbierte. Beim EBITDA stellte Konzernchef Rolf Buch für dieses Jahr nur 2,60 bis 2,85 Milliarden Euro in Aussicht. Nach 2,763 Milliarden im Jahr 2022. Buch drückt dabei kräftig auf die Kostenbremse. Investitionen werden 2023 auf rund 850 Millionen Euro zurückgefahren und keine Neubauprojekte gestartet. 2022 wurden noch 1,4 Milliarden in den Neubau und Renovierungen investiert. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Dabei verweisen sie unter anderem auf die geringe Leerstandsquote von zwei Prozent Ende 2022 und einem Kurs-Buch-Wertverhältnis von 0,48 (Quelle: Refinitiv). Eine gewisse Unterstützung erfuhr die Aktie zuletzt auch von der leichten Entspannung am Anleihemarkt. Die Phase der Zinserhöhungen seitens der EZB ist allerdings noch nicht vorbei und könnte die Aktie wieder unter Druck setzen. Möglicherweise gibt Konzernchef Buch kommende Woche bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal dazu einen Kommentar ab.

Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 19,45. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Vonovia-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Vonovia Widerstandsmarken: 19,40/20,80/21,70 EUR Unterstützungsmarken: 17,10/17,50/18,00/18,60 EUR Die Vonovia-Aktie bildet einen langfristigen Abwärtstrend. Nach einem Tief bei EUR 15,70 drehte das DAX®-Papier Ende März 2022 in einen kurzfristigen Aufwärtstrend. In den zurückliegenden Handelstagen pendelte die Aktie zwischen EUR 18,60 und EUR 19,40. Heute schielte Vonovia zeitweise bereits über die obere Begrenzung. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich den nächsten Kreuzwiderstands bei EUR 20,80. Allerdings sollten Anleger die Unterstützung bei EUR 18,60 in den nächsten Tagen im Auge behalten. Kippt die Aktie unter das Level trübt sich das aktuell bullishe Bild deutlich ein und Rücksetzer bis EUR 18 oder gar darunter erscheinen möglich. Vonovia in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 15.11.2022 – 26.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Vonovia in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.04.2018 – 26.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Vonovia für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Vonovia HC0W88 22,08 15,00 30,00 15.12.2023 Vonovia HC5MCF 16,78 13,50 20,00 15.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2023; 12:00 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia HC15QX 5,13 12,386358 13,934653 3 Open End Vonovia HC64X3 9,78 16,720871 18,021755 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2023; 12:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Vonovia HC15Y4 7,47 24,766609 23,218696 -3 Open End Vonovia HC3TYB 20,27 21,6315 20,255737 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2023; 12:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Vonovia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

