Applaus für META | Tech- und Non-Ergebnisse bleiben solide.

Wir sehen erstmals in dieser Woche, dass Aktien mit soliden Ergebnissen durchaus auch von den Meldungen profitieren. Neben META, geht es auch bei den Aktien von Ebay, Teladoc Health, Roku und Teradyne bergauf. Auch außerhalb des Tech-Sektors, sehen wir heute Morgen positive Reaktionen auf solide Zahlen, mit den Aktien von Merck und American Airlines im Plus. In Hoffnung auf ebenfalls erfreuliche Ergebnisse nach dem US-Closing, geht es bei den Akien von Amazon bergauf. Nach heute Abend, wird sich der Blick an der Wall Street auf die Tagung der FED am 3. Mai richten. Eine Anhebung um 25 Basispunkte ist aus Sicht des Marktes gesetzt. Die Frage wird sein, welche Signale die FED zur zukünftigen Entwicklung gibt. Die Wall Street geht davon aus, dass dies die letzte Zinsanhebung sein wird.



