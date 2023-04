Das sieht alles sehr gut aus

Fielmann hat heute seine Zahlen für das Q1/23 veröffentlicht. Die Anleger waren begeistert und schickten die Fielmann-Aktie mit 5,3 Prozent ins Plus. Zwischenzeitlich lag das Plus sogar bei über 8 Prozent.

Quartalszahlen Q1/23 Fielmann im Überblick

Kennziffer Gemeldet Veränderung Umsatz 477,7 Mio. EUR plus 15,3 Prozent EBT 58,3 Mio. EUR plus 17,5 Prozent Gewinn 40,2 Mio. EUR plus 18,5 Prozent

Fielmann ist in allen Märkten gewachsen. Laut dem Fielmann-Chef Marc Fielmann, der Sohn des Gründers Günther, habe die angespannte wirtschaftliche Lage den Umsatz getrieben. Auf Brillen kann niemand verzichten und wenn das Budget knapp ist, schaut man auf kostengünstige Modelle.

Fielmann und die Vision 2025

Fielmann ruht sich allerdings nicht auf seinen Lorbeeren aus. Im Rahmen der vor ein paar Jahren ausgerufenen „Vision 2025“ plant das im SDax notierte Unternehmen, seinen Marktanteil auf europäischen Märkten zu erhöhen. Dazu sollen die Geschäfte modernisiert werden.

Zusätzlich plant man, die Digitalisierung voranzutreiben. So hält Fielmann 10 Prozent am israelischen Start-up Deep Optics, das an Brillen mit einem dynamischen Fokus arbeitet. Ein Knopfdruck am Bügel – und schon stellen sich die Gläser im Nah-, Mittel- und Fernbereich scharf.

Um diese Investition zu finanzieren hat Fielmann die Dividende gekürzt. Statt wie bisher 1,50 EUR werden nur noch 0,75 EUR an Dividende bezahlt.

Fazit

Fielmann ist auf einem guten Weg. Das belegen sowohl die Zahlen als auch die Vision 2025. Für Dividendenjäger mag die Kürzung der Dividende ärgerlich sein, aber sie ist sinnvoll. Fielmann investiert in eine neue Strategie und in Digitalisierung und das kostet Geld. Man sollte darauf aus Liebe zur Dividendenkontinuität nicht verzichten.

Vor allem: Wenn diese Investitionen Erfolg haben, dann steigert das den Wert des Unternehmens erheblich, wovon Aktionäre schließlich auch profitieren.

Weiterer Vorteil ist der hohe Cashflow, der sich aus dem operativen Geschäft ergibt. Er liegt bei 95,65 Mio. EUR, was ein Plus von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ist. Diese Kennziffer beschreibt das frei verfügbare Kapital, das nicht anderweitig gebunden ist. Diese Zahl belegt eindrucksvoll, dass Fielmann auch kurzfristige Ausgaben bedienen kann.

Fazit: Wer Fielmann noch nicht im Depot hat, der sollte darüber nachdenken, dies nachzuholen.