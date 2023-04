DAX – durchwachsene Wirtschafts- und Inflationszahlen bremsen. Covestro und Varta überraschen.

Gute Vorgaben aus den USA gaben dem DAX® zum Auftakt in den letzten Handelstag vor dem verlängerten Wochenende etwas Auftrieb. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus Europa fielen jedoch durchwachsen aus. Die Inflationsrate in Spanien ging erwartungsgemäß auf 4,1 Prozent zurück. In Frankreich fiel die April-Rate mit 5,9 Prozent höher aus als erwartet und lag damit auch über dem März-Niveau. Am frühen Nachmittag werden die Daten aus Deutschland erwartet. Die erste Schätzung für das BIP-Wachstums in Q1 für Deutschland lag mit 0 Prozent unter den erwarteten 0,2 Prozent. Damit verflogen die anfänglich positiven Impulse.

Heute morgen standen erneut Quartalszahlen im Fokus. Covestro musste im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um fast zwei Drittel verkraften. „Vor dem Hintergrund reduzierter Kosten und dem gestiegenen Margenniveau sehen wir auch für den weiteren Jahresverlauf positive Impulse und haben unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst“, sagte Finanzchef Thomas Toepfer bei der Vorlage der Zahlen. Drägerwerk meldete ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresquartal und sprang zurück in die schwarzen Zahlen. Die Deutsche Bank übernimmt die britische Investmentbank Numis. Schwache Zahlen der US-Tochter T-Mobil US drückten bei der Deutschen Telekom auf die Notierung. Mercedes-Benz bestätigte die guten Eckdaten von vergangener Woche Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat die Dividende für 2022 auf 5 Cents pro Aktie zusammengestrichen. Im Vorjahr wurden noch 80 Cents an die Aktionäre ausbezahlt. Varta hat die Umsatzprognose gesenkt. Wacker Chemie gab einen Umsatz und Gewinneinbruch für Q1 bekannt. Dennoch lagen die Zahlen marginal über den eigenen Erwartungen. Amazon konnte im ersten Quartal den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund neun Prozent und den Betriebsgewinn um rund 30 Prozent steigern. Im Rahmen der anschließenden Telefon-Konferenz erklärte das Management jedoch, dass sich das Wachstum im Cloud-Geschäft im April abgeschwächt hat. Pinterest und Snap brachen gestern nachbörslich nach schwachen Quartalszahlen kräftig ein.

Atoss Software, Bayer, Merck laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.855/15.880/15.920 Punkte Unterstützungsmarken: 15.730/15.770/15.800 Punkte Der DAX® startete mit einem Aufschlag in den Handel und kratzte kurzzeitig an der Widerstandsmarke bei 15.920 Punkten. Im weiteren Verlauf gab der Leitindex die Tagesgewinne zunächst jedoch wieder ab und setzte auf der Kreuzunterstützung bei 15.800 Punkten auf. Dem Index fehlen weiterhin signifikante Impulse. Ein Ausbruch aus der seit Mitte April gebildeten Range (15.700/15.920 Punkte) ist noch nicht absehbar. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 03.04.2023 –28.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.04.2016 – 28.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,35 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 269,03 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2023; 10:05 Uhr Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC01KR 8,91 15 14.749,563081 14.749,563081 Open End DAX® HC4L2X 5,53 25 15.170,942064 15.486,497659 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2023; 10:05 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC5TML 7,15 -15 16.853,860663 16.326,334824 Open End DAX® HC65NK 18,72 -25 16.432,481679 16.116,978031 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2023; 10:05 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – durchwachsene Wirtschafts- und Inflationszahlen bremsen. Covestro und Varta überraschen. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).