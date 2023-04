EQS-Adhoc: exceet Group SCA: APEX gewinnt Ausschreibung für die Errichtung und langfristige Belieferung von zwei Wasserstofftankstellen für 52 Wasserstoffbusse für rebus Regionalbus Rostock GmbH

EQS-Ad-hoc: exceet Group SCA / Schlagwort(e): Auftragseingänge

exceet Group SCA: APEX gewinnt Ausschreibung für die Errichtung und langfristige Belieferung von zwei Wasserstofftankstellen für 52 Wasserstoffbusse für rebus Regionalbus Rostock GmbH



28.04.2023 / 14:36 CET/CEST

Grevenmacher, 28. April 2023 – Die APEX Energy Teterow GmbH ("APEX") mit Hauptsitz in Rostock/Laage, eine 100%ige Tochtergesellschaft der exceet Group SCA ("exceet"), hat heute den Zuschlag im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der rebus Regionalbus Rostock GmbH ("rebus") erhalten. Das Projekt umfasst die Planung, Errichtung sowie den Betrieb und die Wartung von zwei Wasserstofftankstellen in den rebus Busbetriebshöfen Güstrow und Bad Doberan. Darüber hinaus wird APEX mit der Versorgung der zwei Tankstellen mit grünem Wasserstoff betraut. Die Tankstellen sollen bis Anfang 2024 betriebsbereit sein und gehen nach Fertigstellung in das Eigentum von rebus über. Aus dem Projekt für rebus ergeben sich für APEX in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 voraussichtlich insgesamt 6 Mio. Euro Umsatz für die Errichtung der zwei Tankstellen. Darüber hinaus erwartet APEX über den Projektzeitraum von 2024 bis Ende 2031 insgesamt mindestens 21 Mio. Euro Umsatz aus der Abnahme des Wasserstoffs über die Tankstellen und sowie rund 3 Mio. Euro Umsatz für deren Betrieb und die Wartung. rebus plant die Beschaffung von 52 Brennstoffzellen-Bussen für den Zeitraum Anfang 2024 bis Anfang des Jahres 2025 und wird die Busse fortlaufend betreiben. Durch eine Investition von APEX im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich in die Ausweitung der Kapazität der eigenen am Unternehmensstandort Laage befindlichen Wasserstoffelektrolyseanlage von derzeit 2 MW auf 12 MW wird unter anderem der von 2024 bis Ende 2031 voraussichtlich erforderliche grüne Wasserstoff im Volumen von rund 2.200 Tonnen für rebus bereitgestellt. Die Belieferung der zwei Wasserstofftankstellen wird rund ein Drittel dieser Kapazität beanspruchen, die verbleibende Kapazität soll an weitere Abnehmer vermarktet werden. Wie bei öffentlichen Ausschreibungen nach Vergaberecht üblich, existiert eine 14-tägige Widerspruchsfrist für alle Bieter, die nicht den Zuschlag erhalten haben.



Auf die Umsatzprognose von mindestens 15 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023 hat dieses Projekt keine Auswirkung, da die Umsätze aus diesem Projekt zum weit überwiegenden Teil ab dem Geschäftsjahr 2024 erzielt werden.

Über exceet exceet ist eine im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Holding (ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P). Seit dem Zusammenschluss mit der APEX Group liegt ihr Investment-Fokus auf der Entwicklung von Projekten für eine dezentrale Versorgung mit grünem Wasserstoff.







