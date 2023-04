Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsbericht 2022: HLEE-Gruppe erhöht Konzernumsatz erneut im Geschäftsjahr 2022



28.04.2023 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 28. April 2023 Geschäftsbericht 2022 HLEE-Gruppe erhöht Konzernumsatz erneut im Geschäftsjahr 2022 Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 524,0 Mio. CHF (Vorjahr: 508,9 Mio. CHF)

Das Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich auf -1,3 Mio. CHF (Vorjahr: 13,2 Mio. CHF)

Das Konzernperiodenergebnis lag bei -21,1 Mio. CHF (Vorjahr: -2,1 Mio. CHF)

Die Eigenkapitalquote lag stabil bei 28,2 % (Vorjahr: 30,4 %). Die konsolidierte Bilanzsumme lag bei 819,9 Mio. CHF (Vorjahr: 875,9 Mio. CHF) Entwicklung der operativen Segmente 2022 Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt acht Eigen- und Co-Produktionen hergestellt. Es fanden 2022 u.a. die Dreharbeiten zu der Eigenproduktion „Manta Manta -Zwoter Teil“ und „Rehragout-Rendezvous“ statt. Neben den internationalen Projekten „Perfect Addiction“ und „In the Lost Lands“ begannen auch die Dreharbeiten zu „Hagen“, die noch voraussichtlich bis April 2023 andauern werden. Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr sieben Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter „Guglhupfgeschwader“ aus der Eberhofer-Reihe, „Der Nachname“ mit Florian David Fitz sowie „After Forever“ aus der erfolgreichen After-Reihe. Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnten auch im Jahr 2022 zahlreiche Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen, mit etablierten wie auch mit neuen Partnern, realisiert werden. Die Erstausstrahlung von „Kaiserschmarrndrama“ erzielte ebenso wie „Der Vorname“ gewohnt hohe Marktanteile. Im Segment Sport und Event konnte die TEAM-Gruppe die Vermarktung der Medien- und Sponsorenrechte der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League für den Zyklus 2024–27 erfolgreich lancieren. Bei Sport1 lag der Fokus auch im Geschäftsjahr 2022 auf der konsequenten multimedialen Content-Nutzung. Neben der Stärkung des SPORT1 Portfolios durch den Erwerb neuer Rechte wie z.B. im Frauenfussball, der Verlängerung bestehender Partnerschaften sowie der Erschliessung neuer Content-Kooperationen und Geschäftsfelder stehen die plattformübergreifende Auswertung weiterhin im Mittelpunkt. Angesichts der nach wie vor massiv wachsenden digitalen und plattformübergreifenden Nutzung von Medienangeboten wird ausserdem die digitale Diversifizierung der Marke SPORT1 weiter vorangetrieben. Es werden gleichzeitig neue Inhalte- und Vermarktungsumfelder geschaffen – zum Beispiel Auswertung auf den Digital-Plattformen. Ausblick 2023 Aufgrund der weiterhin unsicheren Marktsituation bedingt durch die Inflationsentwicklung sowie die Auswirkungen der Ukraine-Krise kann der Verwaltungsrat einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe nicht ausschliessen. Die Highlight-Gruppe plant unter anderem mit einem starken Kinoprogramm im Segment Film wie beispielsweise „Manta Manta-Zwoter Teil“ und „Sonne und Beton“ sowie den neuen Bundesliga Rechten wie Frauenfussball ab Saison 2023/24 im Segment Sport und Event auf eine stabile und wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftstätigkeit mit einem grossen Wachstumspotential zurückzukehren. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich im Juni 2023 stattfinden. Der detaillierte Geschäftsbericht 2022 ist unter http://www.hlee.ch/Geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2022 2021 Abw. in % Umsatzerlöse 524,0 508,9 3,0 EBIT -1,3 13,2 n/a Konzernperiodenergebnis -21,1 -2,1 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -13,4 -4,0 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -1,42 -0,44 n/a Segmentumsatz Film 357,4 331,5 7,8 Sport und Event 166,4 176,7 -5,8 Segmentergebnis Film 15,2 15,9 -4,1 Sport und Event -0,8 6,3 n/a in Mio. CHF 31.12.2022 31.12.2021 (Restated) Abw. in % Bilanzsumme 819,9 875,9 -6,4 Eigenkapital 230,8 265,9 -13,2 Eigenkapitalquote (%) 28,2 30,4 -2,2 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 199,0 255,6 -22,1 Flüssige Mittel 30,2 48,9 -38,2

