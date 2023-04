Wochenrückblick Quartalszahlen | FED und EZB Sitzung voraus | Big-Techs

Der DAX hat erneut eine positive Woche absolviert. Nach einigen Konsoliderungsversuchen schloss er sogar auf einem Wochen-, Monats- und nun auch Jahreshoch. Wenn auch nur knapp, ist das Momentum weiter auf der Oberseite zu finden. Genau darüber spricht heute Andreas Bernstein ausführlich und zeigt das Sentiment auf, was erstmals wieder im "Kaufrausch"-Level notiert.

Wie sieht die Situation in den USA aus? Dort hat sich der Nasdaq ebenfalls auf ein neues Jahreshoch geschoben. Einige der Big-Techs bildeten dafür die Grundlage, wie zum Beispiel der Anstieg von Meta Platforms oder auch von Microsoft. Beide Unternehmen, zudem auch Amazon, stellen wir noch einmal kurz vor.

Im Ausblick auf die neue Woche stehen weitere Quartalszahlen auf der Agenda der Historie. Zum Beispiel wird auch Apple sein Zahlenwerk vorstellen, ebenso wie Shopify oder eine Coinbase - die bekannteste Kryptoböre.

Was passiert am Wochenende mit der First Republic Bank? Die Entscheidung über Insolvenz oder Rettung dürfte auch die Deutsche-Bank-Aktie beeinflussen.

Die Zinsen sind ebenfalls ein wichtiger Punkt für die neue Woche. Neben der FED-Sitzung am Mittwoch steht ebenfalls die EZB-Sitzung am Donnerstag auf der Agenda. Was wird erwartet? Darüber sprechen wir in diesem Video zum Sonntag ebenso, wie über die Handelszeiten am 1. Mai.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den neuen Börsenmonat.