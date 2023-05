Das ENDE der First Republic | Der 2. größte Ausfall einer US-Bank.

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Das Ende der First Republic Bank wird an der Wall Street positiv gesehen, zumal keine Kunden zu Schaden kommen. J.P. Morgan hat zudem gut verhandelt, und geht als Gewinner aus der Situation. Ansonsten sehen wir heute Morgen überwiegend solide Ergebnisse, mit ON Semi, SoFi Technologies und Norwegian Cruise Lines auf der Gewinnerseite. Check Point Software trendiert nach den Zahlen hingegen schwächer, und Exxon leidet unter einer Abstufung durch Goldman Sachs. GM profitiert von einer Aufstufung durch Morgan Stanley.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell