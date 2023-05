EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA beschleunigt ambitioniertes globales Wachstum mit Ernennung von Asoka Wöhrmann zum designierten CEO und Slava Saphir zum COO

EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Personalie

PATRIZIA SE: PATRIZIA beschleunigt ambitioniertes globales Wachstum mit Ernennung von Asoka Wöhrmann zum designierten CEO und Slava Saphir zum COO



02.05.2023 / 08:10 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE, einem führenden Partner für globale Real Assets, ernennt Asoka Wöhrmann zum designierten CEO der PATRIZIA SE und Slava Saphir zum neuen COO. Asoka Wörmann wird mit Wirkung zum 1. Mai 2023 designierter CEO und verantwortlich für die Weiterentwicklung der weltweiten Real-Asset-Plattform, für die Umsetzung der mittelfristigen Strategie und den Ausbau der globalen Präsenz von PATRIZIA. Asoka Wöhrmann war zuvor CEO der DWS Group, einem börsennotierten globalen Vermögensverwalter mit weltweit über 800 Mrd. EUR verwaltetem Vermögen, der zum Deutsche Bank Konzern gehört. Asoka Wöhrmann wird mit sofortiger Wirkung zum designierten CEO ernannt und nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO, um die nächste Wachstumsphase der expandierenden und diversifizierten Real-Asset-Plattform von PATRIZIA zu verantworten. Gründer und CEO Wolfgang Egger wird den designierten CEO für eine kurze Übergangszeit unterstützen und sich hiernach – auch als Mitglied des Verwaltungsrats – auf die bestehenden und zukünftigen strategischen Kundenbeziehungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren. Als Gründer, Mehrheitsgesellschafter und Mitglied des Verwaltungsrats von PATRIZIA bleibt er aktiv im Unternehmen engagiert. Slava Shafir wird zum 1. Juni 2023 Chief Operating Officer (COO). Er wird die weitere Entwicklung von PATRIZIAs Geschäftsbetrieb, sowie die Bereiche IT und Fund Services verantworten und das internationale Produktportfolio effizient managen. Slava Shafir kommt von Corsair Capital zu PATRIZIA. Nach Ablauf seines Vertrags wird Co-CEO Thomas Wels das Unternehmen als Senior Advisor unterstützen und sich dabei insbesondere auf die Region Asien-Pazifik und Japan konzentrieren. Nach der erfolgreichen Umfirmierung in eine SE und der Neuaufstellung von Managementstruktur und Führungsteam im Jahr 2022 ist die Ernennung des neuen CEO und COO der nächste Schritt, um die globalen Wachstumsziele von PATRIZIA weiter voranzutreiben.

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

