Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy Kursziel: EUR 32,70 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Auf dem Weg zur Umsatzmilliarde Die endgültigen Zahlen zum ersten Quartal 2023, in denen auch die erstmals konsolidierten Omnova-Aktivitäten enthalten sind, lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Wir bestätigen daher unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 32,70 und unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Ende vergangener Woche hat Surteco den Bericht zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Die Eckdaten des Quartals - jedoch noch ohne Einbeziehung der Omnova-Geschäftsbetriebe - waren bereits zur Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben worden; dabei wurden ein Rückgang der Umsätze um -11% und des operativen Ergebnisses (EBIT) um -58% veröffentlicht. Durch die Einbeziehung der ab 01.03.2023 erstmals konsolidierten Omnova-Aktivitäten wurde der Umsatzrückgang auf -3,4% verringert (Q1/2023: EUR 205,7 Mio. vs. Q1/2022: EUR 213,0 Mio.). Das EBIT in Höhe von EUR 7,6 Mio. (Q1/2022: EUR 20,2 Mio., -62,4% YoY) lag leicht unter dem vorläufig veröffentlichen Wert, was unter anderem auf Einmalaufwendungen für die Omnova-Übernahme zurückzuführen ist. Ursächlich für den Umsatzrückgang war eine konjunkturbedingt schwächere Nachfrage insbesondere in den Segmenten Edgebands (-17,7% YoY) und Surfaces (-11,7% YoY), die aus Unternehmenssicht noch mindestens bis Jahresmitte 2023e andauern wird. Ertragsbelastend war aus unserer Sicht auch eine verzögerte Weitergabe der gestiegenen Rohmaterialpreise, dies sollte sich nach unserer Einschätzung ebenfalls in H2/2023e normalisieren. Nachdem die Entwicklung im ersten Quartal 2023 im Erwartungsrahmen des Vorstands gelegen hatte, der bis mindestens Jahresmitte von einer verhaltenen Nachfrage ausgeht, wurde die im Geschäftsbericht niedergelegte Guidance 2023e ebenfalls bestätigt. Danach rechnet Surteco mit Erlösen in einer Bandbreite zwischen EUR 920 und 950 Mio. und einem EBIT in der Spanne zwischen EUR 45 und 55 Mio.