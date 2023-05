Trading-Chance VERBIO: Für Risikofreudige wird es jetzt interessant

Werbung

Am vergangenen Donnerstag gab der Bioenergie-Hersteller VERBIO eine Gewinnwarnung heraus. Das EBITDA im am 30.6. endenden Geschäftsjahr werde vermutlich etwa 20 Prozent unter der bisherigen Prognose liegen. Die Aktie brach ein, reduzierte das Minus dann aber zügig und rette sich damit über eine wichtige Supportlinie. Eine Trading-Chance Long.

Die aktuelle Kosten- und Preissituation drückt auf die Gewinnmargen des Herstellers von Bioethanol, Biodiesel und Biogas. Was 2022 die Gewinnmargen explodieren ließ, ist jetzt einer relativen Normalität gewichen, daher kam diese Anpassung des Gesamtjahres-Ausblicks nicht einmal allzu überraschend. Statt den bislang avisierten 300 Millionen Euro auf Basis des Gewinns von Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sieht VERBIO jetzt nur noch 240 Millionen. Aber ist diese Prognosesenkung tatsächlich so dramatisch, wie man das nach den ersten Reaktionen am Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag denken konnte?

Die Analysten bleiben bullisch … und das durchaus zu Recht

Die Analysten sehen das zumindest nicht so. Denn auch, wenn daraufhin die Kursziele gesenkt wurden: Alle drei Analysten, die nach dieser Prognose-Anpassung neue Einschätzungen vornahmen, blieben bei „Kaufen“ … und mit 50, 56 und 74 Euro lagen alle Kursziele meilenweit über dem Level von 29,93 Euro, das die Aktie im Tief des Freitags erreichte. Wieso sind die Experten so relativ guter Dinge?

Vermutlich, weil die Bewertung der Aktie auch mit dieser Prognose-Senkung noch relativ günstig ist, weil der Markt der Biokraftstoffe weiter ein Wachstumsmarkt ist und diese gesenkte Gewinnerwartung nur an der Normalisierung zuvor untypisch hoher Gewinnmargen liegt, nicht aber an Absatzproblemen. Wenngleich sich VERBIO zum Umsatz noch nicht geäußert hat, dürfte das Bild dort weiterhin passen … die vollständigen Zahlen stehen in der eigentlichen Bilanz zu den Neun-Monats-Zahlen des am 30.6. endenden Geschäftsjahres am 11. Mai an.

Hinzu kommt, dass VERBIO auch mitteilte, dass das EBITDA der ersten neun Monate vermutlich um 214 Millionen Euro liegt. Es ist daher gut möglich, dass die Senkung der Gewinnprognose eher großzügig ausfiel und am Ende etwas mehr als diese 240 Millionen dabei herauskommen werden.

Die Aktie hat sich in den Trendkanal gerettet

Die zeitweise immensen Abschläge der VERBIO-Aktie wurden zum Handelsende des Freitags deutlich reduziert. Einige nutzten diesen niedrigen Level also, um zuzugreifen … und sei es nur, um Short-Gewinne bei Leerverkäufen mitzunehmen, indem die Aktie eingedeckt wird. Dadurch ist der Kurs zum Handelsende wieder über die untere Begrenzung des die Abwärtsbewegung seit Januar führenden Trendkanals gestiegen … und drehte dadurch zudem über der nächsten, markanteren Supportlinie, auf die die Aktie zugelaufen war: das Jahrestief 2021 bei 27,95 Euro.

Quelle: marketmaker pp4

Da die VERBIO-Aktie zugleich deutlich überverkauft ist und diese Prognose-Senkung bei genauem Hinsehen so dramatisch nicht ist, besteht eine taugliche Chance für eine Gegenreaktion nach oben. Zwar würden wir bei einem Long-Trade bewusst noch das vorstehend erwähnte 2021er-Tief als potenzielles Ziel eines Abwärtstrends einkalkulieren und den Stop Loss daher sicherheitshalber zunächst eher weit auf 27,00 Euro ansetzen. Aber die Chance, dass der Selloff vorbei ist, wäre schon jetzt da, denn die „bad news“ sind auf dem Tisch, neue Argumente für das Bären-Lager dürften also vorerst keine mehr kommen.

Ein Long-Trade mit moderatem Hebel setzt auf die Gegenbewegung

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 19,037 Euro momentan einen Hebel von 2,2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 27 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,79 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die VERBIO-Aktie lautet TT3YDV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 42,50 Euro, 52,75 Euro, 57,45 Euro

Unterstützungen: 33,05 Euro, 29,13 Euro, 27,95 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die VERBIO-Aktie

Basiswert VERBIO WKN TT3YDV ISIN DE000TT3YDV9 Basispreis 19,037 Euro K.O.-Schwelle 19,037 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,2 Stop Loss Zertifikat 0,79 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.