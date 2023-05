EQS-News: TeamViewer SE: TeamViewer klar auf Kurs zur Erfüllung der Jahresprognose: 13% Umsatz-plus und starkes Wachstum des bereinigten EBITDA um 18%

EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

GÖPPINGEN, 3. MAI 2023 TeamViewer klar auf Kurs zur Erfüllung der Jahresprognose: 13% Umsatz­plus und starkes Wachstum des bereinigten EBITDA um 18% Q1 Umsatz-Wachstum von 13% gegenüber Vorjahr, primär aufgrund erfolgreicher Cross- und Upselling-Maßnahmen, die zu einer anhaltend hohen NRR von 107% führen

Starke Profitabilität mit einer bereinigten (Umsatz) EBITDA-Marge von 42% im Kontext kontinuierlichen Kostenmanagements

Erhöhte Wachstumsdynamik im SMB-Bereich untermauert Führungsposition von TeamViewer im Kerngeschäft Remote Connectivity

Start des neuen Partnerprogramms „TeamUp“, um Vertriebskanäle und -organisation zu stärken

Gute Ergebnisse in EMEA und APAC; AMERICAS mit neuer Führung und neuem Vertriebszentrum in Mexiko Oliver Steil, TeamViewer CEO « Nach dem erfolgreichen Jahresendspurt sind wir mit starken Finanzzahlen und einer guten Geschäftsdynamik in das Jahr 2023 gestartet. Unsere wichtigste Kennzahl, der Umsatz, wuchs deutlich zweistellig um 13%, der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 38%. Im ersten Quartal haben wir erfolgreich die Einführung der neuen Generation unseres Kernprodukts für Fernwartung vorbereitet und in bestehende und neue Geschäftsbeziehungen investiert. Unser stetiger Austausch mit Partnern und Kunden unter­schiedlicher Branchen im Rahmen globaler Vertriebsveranstaltungen ist essenziell für den Aufbau unserer Vertriebs-Pipeline für dieses Jahr und unterstützt die weitere erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. » ______ Michael Wilkens, TeamViewer CFO « Im ersten Quartal konnten wir im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Dies trug zu einer starken bereinigten EBITDA-Marge von 42% bei. Besonders unser SMB-Geschäft zeigte eine starke Wachstumsdynamik. Wir haben unser Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und zugleich die Verschuldung weiter reduziert – was aufgrund unserer sehr guten Cash-Position und Profitabilität möglich ist. Somit wird unser ohnehin robustes Geschäft im Umfeld von steigenden Finanzierungskosten nochmals stabiler. Zwar ist es noch sehr früh im Jahr, doch wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Jahresprognose erreichen. » Wichtige Kennzahlen (Konzern, ungeprüft) Q1 2023 Q1 2022 Δ Vorjahr Vertriebskennzahlen Umsatz (in Mio. EUR) 151,3 134,5 +13% Billings (in Mio. EUR) 176,8 163,5 +8% (+8% cc1) Anzahl der Abonnenten2 (Stichtag) (in Tausend) 631 611 +3% Net Retention Rate (NRR LTM) 107% 99% +8pp Gewinn- und Margen-Kennzahlen Bereinigtes (Umsatz) EBITDA3 (in Mio. EUR) 64,1 54,3 +18% Bereinigte (Umsatz) EBITDA-Marge3 42% 40% +2pp EBITDA (in Mio. EUR) 54,1 41,2 +31% EBITDA-Marge (in % des Umsatzes) 36% 31% +5pp EBIT (in Mio. EUR) 40,4 28,1 +44% EBIT (in % des Umsatzes) 27% 21% +6 pp Cashflow-Kennzahlen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit (in Mio. EUR) 59,0 29,2 +102% Cashflow aus der Investitionstätigkeit (in Mio. EUR) (8,9) (3,3) +171% Levered Free Cashflow (FCFE) 51,4 21,9 +135% Cash Conversion (FCFE / Bereinigtes (Umsatz) EBITDA) 80% 40% +40pp Zahlungsmittel und -äquivalente (in Mio. EUR) 78,6 424,3 -81% Sonstige Kennzahlen F&E-Ausgaben (in Mio. EUR) (18,9) (16,8) +13% Mitarbeiter, FTE (Ende der Berichtsperiode) 1,418 1,342 +6% Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,13 0,07 +75% Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,22 0,16 +38% 1 cc = währungsbereinigt 2 Bereinigt um Russland, Belarus 3 Seit Beginn des Geschäftsjahres 2023 berichtet TeamViewer nach einem überarbeiteten Kennzahlensystem, wobei der Umsatz (IFRS) stärker in den Fokus rückt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Definition des bereinigten EBITDA von der Billings- zur Umsatzperspektive geändert. Unternehmensentwicklung Im ersten Quartal hat TeamViewer gute Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele gemacht, insbesondere im SMB-Kerngeschäft. Mit einer verbesserten E-Commerce Nutzererfahrung und gezielten Monetarisierungsmaßnahmen hat sich die Wachstumsdynamik im SMB-Geschäft erhöht. Damit stärkt TeamViewer seine führende Position im Bereich Remote Connectivity. Mit der Markteinführung von TeamViewer Remote als Soft Launch in Skandinavien hat das Unternehmen ein umfassendes Upgrade seiner Software für Remote Access und Support vorgestellt. Basierend auf dem sehr positiven Nutzerfeedback und einer hohen Akzeptanzrate wurde das neue Produkt wie geplant Ende April weltweit ausgerollt. Mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, verbesserter Produktsicherheit sowie einer Reihe neuer Funktionen wird die Attraktivität von TeamViewer Remote für relevante Zielgruppen erhöht. Dadurch wird die nicht-kommerzielle Nutzung des Produkts von Privatpersonen gestärkt, neues Cross- und Up-Selling Potenzial eröffnet und das SMB-Geschäft beschleunigt. Der neue Web-First-Ansatz mit erweiterten APIs verbessert die Innovationsfähigkeit von TeamViewer und ebnet den Weg für die Integration des gesamten Produktportfolios nebst zusätzlicher Anwendungen von Drittanbietern auf der gleichen Tech-Architektur. Um die weltweite Vertriebsorganisation zu stärken und das Wachstum in allen Regionen voranzutreiben, hat TeamViewer das neue globale Partnerprogramm „TeamUp“ für seine Vertriebspartner, darunter Reseller, Referral Partner, Distributoren, Managed Service Provider und Systemintegratoren, eingeführt. Die hohen Teilnehmerzahlen bei regionalen Veranstaltungen zur Einführung des Programms zeigten das große Interesse und Potenzial, das in der weiteren Stärkung der TeamViewer-Vertriebsstruktur liegt. Um die Zusammenarbeit mit Vertriebs­partnern weiter zu intensivieren und von der jeweiligen lokalen Marktexpertise der Partner zu profitieren, setzt das neue Programm auf umfassende Vertriebsschulungen, die Bereitstellung von Marketingmaterialien und den Aufbau eines global einheitlichen Partnerportals. Um die regionale Vertriebsorganisation in Amerika weiterzuentwickeln und zu stärken und ihr Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, wurde Georg Beyschlag zum neuen President Americas ernannt. Der bisherige Chief of Staff & Strategy ist der ideale Kandidat, um das Wachstum in der Region zu beschleunigen. Er hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Leitungspositionen bei TeamViewer als ausgezeichnete Führungskraft erwiesen, die strategisch wichtige Unternehmensbereiche und die Mitarbeitenden systematisch weiterentwickeln konnte. Zusätzlich hat TeamViewer ein neues Vertriebszentrum in Mexiko eröffnet, das als zentraler Standort für die weitere Expansion in die dynamischen Märkte Lateinamerikas dient. Im März hat TeamViewer die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) erfolgreich abgeschlossen. Die Rechtsform der SE unterstreicht die internationale Ausrichtung von TeamViewer als zukunftsorientiertes europäisches Software-Unternehmen mit einer internationalen Mitarbeiterstruktur. Mit der Gründung eines Weltbetriebsrats wird zukünftig ein länderübergreifendes Gremium von Arbeitnehmervertretern geschaffen, welches die Mitarbeiterbeteiligung stärkt und die offene und internationale Unternehmenskultur von TeamViewer fördert. Vor dem Hintergrund der operativen Geschäftsentwicklung hat TeamViewer starke Finanzergebnisse in Q1 2023 erzielt und ist damit klar auf Kurs zur Erfüllung der Jahresprognose. Der Umsatz stieg um 13% auf 151,3 Mio. EUR, die Billings wuchsen um 8% im Vergleich zum Vorjahr auf 176,8 Mio. EUR in Q1 2023. Unter anderem aufgrund von operativen Kosteneinsparungen, geringeren Forderungsausfällen und positiven Währungs­effekten stieg die bereinigte (Umsatz) EBITDA-Marge im Jahresvergleich um 2 Prozentpunkte auf 42%. TeamViewers Kundenstamm stieg auf insgesamt 631 Tsd. (+3%) zum Ende Q1 2023. Darüber hinaus zeugt eine weiterhin hohe Net Retention Rate (NRR LTM) von 107% (+9 Prozentpunkte) von den starken Up- und Cross-Selling-Fähigkeiten von TeamViewer und ist ein Beleg für die erfolgreiche Vertriebsarbeit des Unternehmens. SMB- und Enterprise-Entwicklung Umsatz und Billings nach Kundensegmenten Mio. EUR Q1 2023 Q1 2022 Δ Vorjahr SMB Umsatz 122,4 110,6 +11% Billings 142,8 128,3 +11% (+11% cc1) Enterprise Umsatz 28,9 23,9 +21% Billings 34,0 35,2 -3% (-4% cc1) Gesamt Umsatz 151,3 134,5 +13% Gesamt Billings 176,8 163,5 +8% (+8% cc1) 1 cc = währungsbereinigt Im ersten Quartal hat TeamViewer große Fortschritte bei der Verbesserung der E-Commerce-Nutzererfahrung für SMB-Kunden und nicht-kommerzielle Nutzer gemacht. Gleichzeitig wurden im SMB-Bereich Cross- und Up-Selling Maßnahmen und – wie schon im Vorquartal – gezielte Preiserhöhungen durchgeführt. Vor diesem Hintergrund hat sich das Q1 SMB-Geschäft sowohl umsatz- und billings-seitig (jeweils +11% im Vergleich zum Vorjahr), als auch bei der Abonnentenzahl (+3% im Vorjahresvergleich auf 627 Tsd. zum Ende Q1 2023) sehr gut entwickelt. Auch das Enterprise-Geschäft mit niedrigeren Ticket-Größen (10-50 Tsd. EUR und 50-100 Tsd. EUR jährliches Billings-Volumen) hat sich mit dem Tensor-Produkt gut entwickelt, was sich auch in der starken, 31%-igen Steigerung der Enterprise-Kundenbasis (3.777 zum Ende Q1 2023) widerspiegelte. Dadurch konnte, in Verbindung mit der erhöhten SMB-Performance, der verhaltene Jahresstart im höherwertigen Enterprise-Geschäft (>100 Tsd. EUR jährliches Billings-Volumen) kompensiert werden. Dies lässt sich primär auf ein schwächeres Frontline-Geschäft zurückführen sowie auf längere Beschaffungsprozesse bei einigen hochvolumigen Verträgen, insbesondere in der AMERICAS-Region. Mit Blick auf den Ausbau der Vertriebs-Pipeline und dem seit Jahresbeginn weltweit intensivierten Austausch mit Kunden und Vertriebspartnern wird eine Erholung der Enterprise-Billings erwartet. Umsatzseitig erzielte das Enterprise-Geschäft ein 21%-iges Wachstum in Q1, was auf erfolgreiche Up- und Cross-Selling Maßnahmen sowie die sukzessive Verbuchung von zuvor abgeschlossenen Mehrjahresverträgen in den Umsatzerlösen zurückzuführen ist. Mit einem Kundenwachstum sowohl auf SMB- als auch Enterprise-Seite legte die globale Abonnentenzahl um 3% auf 631 Tsd. zum Ende Q1 2023 zu. Dazu konnte sich, trotz der weiterhin unsicheren makroökonomischen Lage, das Neugeschäft im Vergleich zum Vorquartal wieder stabilisieren. Das entsprechende neue Billings-Volumen lag bei 14,7 Mio. EUR in Q1 2023 (gegenüber 14,3 Mio. EUR in Q4 2022). Regionale Entwicklung Umsatz und Billings nach Regionen Mio. EUR Q1 2023 Q1 2022 Δ Vorjahr EMEA Umsatz 79,7 72,8 +10% Billings 101,4 93,8 +8% (+9% cc1) AMERICAS Umsatz 54,0 45,9 +18% Billings 56,4 53,1 +6% (+3% cc1) APAC Umsatz 17,6 15,8 +12% Billings 18,9 16,6 +14% (+17% cc1) Gesamt-Umsatz 151,3 134,5 +13% Gesamt-Billings 176,8 163,5 +8% (+8% cc1) 1 cc = währungsbereinigt Billings-seitig verzeichnete die APAC-Region in Q1 2023 das stärkste Wachstum, gefolgt von EMEA und der AMERICAS-Region. Letztere Region war weiterhin von längeren Beschaffungszyklen, insbesondere im Enterprise-Geschäft, und einem schwierigen makroökonomischen Umfeld geprägt. Umsatz-seitig wiesen alle Regionen in Q1 2023 zweistellige Wachstumsraten auf, wobei sich der Umsatz aus in Vorperioden erzielten Billings ergibt. Neben Währungseffekten, insbesondere in der Region AMERICAS, waren erfolgreiche Up- und Cross-Selling-Maßnahmen, gezielte Monetarisierungskampagnen und eine steigende Zahl von Mehrjahres­verträgen, welche von einer gut entwickelten und loyalen Kundenbasis nachgefragt werden, die wichtigsten Wachstumstreiber. Ergebnisentwicklung Während der Umsatz im Vorjahresvergleich um 13% stieg, war der Anstieg der gesamten laufenden Kosten mit 9% geringer. Damit erhöhte sich das bereinigte (Umsatz) EBITDA um 18% auf EUR 64,1 Mio. in Q1 2023, was einer um 2 Prozentpunkte höheren bereinigten (Umsatz) EBITDA-Marge von 42 % entspricht. Aufgrund der starken operativen Entwicklung, geringerer nicht-operativer Effekte, nahezu stabiler Abschrei­bungen und eines verbesserten Finanzergebnisses stieg der Nettogewinn im Vorjahresvergleich um 58% auf EUR 23,1 Mio. in Q1 2023. Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) stieg sogar stärker um 75% auf 0,13 EUR, und der bereinigte Gewinn pro Aktie (unverwässert) erhöhte sich um 38% auf 0,22 EUR. Laufende Kosten (bereinigt um nicht-operative Effekte und Abschreibungen) Mio. EUR Q1 2023 Q1 2022 Δ Vorjahr Umsatzkosten (10,8) (9,8) +9% Vertriebskosten (21,7) (17,1) +27% Marketingkosten (31,8) (28,9) +10% Forschungs- und Entwicklungskosten (15,0) (12,9) +16% Verwaltungskosten (8,1) (7,1) +14% Sonstige1 0,1 (4,3) -103% Gesamte Umsatz- und operative Kosten (87,2) (80,2) +9% 1 Inkl. sonstiger Erträge/Aufwendungen und Wertminderungsaufwand auf Forderungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR in Q1 2023 und 4,4 Mio. EUR in Q1 2022. In absoluten Zahlen erhöhten sich die laufenden Kosten um 7,0 Mio. EUR im Vorjahresvergleich. Dieser Anstieg, der sich auf alle wichtigen Kostenpositionen verteilt, war hauptsächlich mitarbeiterbezogen, d.h. größere Belegschaft, Gehaltserhöhungen und vergleichsweise höhere Boni. Bei den Vertriebskosten war ein Teil des Anstiegs zusätzlich auf rückläufige Effekte aus der Aktivierung von Vertriebsboni (CTOC, gestartet in Q3 2021) zurückzuführen. Wie im Vorjahresquartal entfiel auch in Q1 2023 der größte Teil der Marketingkosten auf die Sportsponsorings. Die F&E-Kosten stiegen, wie erwartet, mit Investitionen in das zukünftige Produktangebot. Während die „sonstigen operativen Kosten" in Q1 2022 hauptsächlich aus Aufwendungen für Forderungs­ausfälle bestanden, profitierte dieser Posten in Q1 2023 von geringeren Forderungsausfällen aufgrund verbesserter Mahnverfahren und besserem Zahlungsverhalten (bedingt durch höheren Anteil Enterprise-Geschäft) und wurde außerdem durch einen Ertrag (EUR 1,9 Mio.) aus USD-Absicherungsgeschäften positiv beeinflusst. Finanzlage Weil die meisten Investitionen von TeamViewer in Innovationen und Partnerschaften direkt in den operativen Kosten verbucht werden, sind die Investitionsausgaben im Allgemeinen relativ gering. Im Vergleich zum Vorjahresquartal blieben sie nahezu stabil (Q1 2023: EUR 1,1 Mio.; Q1 2022: EUR 1,3 Mio.). TeamViewer betreibt ein stark Cash-generierendes Geschäft, wobei sich die wachsende Geschäftstätigkeit positiv in der Cashflow-Entwicklung widerspiegelt. In Q1 2023 stiegen sowohl der Unlevered Free Cash Flow (vor Steuern) als auch der Levered Free Cash Flow (FCFE) deutlich um 75% auf 64,4 Mio. EUR (Q1 2022: 36,8 Mio. EUR) bzw. 135% auf EUR 51,4 Mio. (Q1 2022: EUR 21,9 Mio.). Dies war vor allem auf das operative Wachstum, gestützt durch positive Effekte im Working Capital zurückzuführen. Der FCFE profitierte darüber hinaus von Steuererstattungen. Die entsprechend resultierenden Cash Conversion Kennzahlen im Verhältnis zum bereinigten (Umsatz) EBITDA lagen bei 100% (+32 Prozentpunkte) bzw. 80% (+40 Prozentpunkte). Die Zahlungsmittel und -äquivalente beliefen sich zum Quartalsende Q1 2023 auf 78,6 Mio. EUR. Der Rückgang um 82,4 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresende 2022 war hauptsächlich auf das im Februar 2023 gestartete Aktienrückkaufprogramm (25,6 Mio. EUR Rückkaufgegenwert in Q1 2023) sowie eine Schuldentilgung in Höhe von 100 Mio. EUR zurückzuführen, die teilweise durch Nettofinanzmittelzuflüsse ausgeglichen wurden. TeamViewer ist von den jüngsten, in Q1 2023 aufgetretenen, Entwicklungen in der globalen Finanzindustrie nicht betroffen. Dennoch hat der Vorstand aufgrund der anhaltend starken Cash-Generierung des Unter­nehmens beschlossen, das Kontrahentenrisiko zu minimieren, und hat die in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von 100 Mio. EUR im März 2023 zurückgezahlt. Dies wird in der Folge zu niedrigeren Finanzierungs­kosten führen. Die Schuldentilgung führte zu einem Kreditvolumen von EUR 530,5 Mio. (inkl. Leasing­verbindlichkeiten) zum Ende Q1 2023, davon EUR 300 Mio. Schuldscheindarlehen und EUR 200 Mio. Bankkredite. Der Nettoverschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 451,8 Mio. EUR zum Ende Q1 2023 im Verhältnis zum bereinigten (Billings) EBITDA der letzten 12 Monate (LTM) in Höhe von 305,1 Mio. EUR) lag zum Ende Q1 2023 bei 1,5x (31. Dezember 2022: 1,6x). Bezogen auf das bereinigte (Umsatz) EBITDA LTM in Höhe von 239,7 Mio. EUR lag der Nettoverschuldungsgrad zum Ende Q1 2023 bei 1,9x (31. Dezember 2022: 2,1x). Ausblick Megatrends wie etwa der Fachkräftemangel, die digitale Transformation sowie anspruchsvolle Nachhaltig­keitsziele haben einen positiven Einfluss auf das Geschäftsmodell von TeamViewer und damit auch auf die Kundennachfrage. Gleichzeitig gehen Experten davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr durch die Auswirkungen von Inflation, steigenden Zinsen und geopolitischen Spannungen nur mäßig wachsen wird. Vor dem Hintergrund dieser makroökonomischen Herausforderungen ist TeamViewer gut in das Jahr 2023 gestartet. Das Umsatzwachstum von 13% lag deutlich im Rahmen der Erwartungen – trotz der anhaltenden Schwäche in der AMERICAS-Region. Der Vorstand bestätigt daher seine Jahresumsatzprognose, mit der ein zweistelliges Umsatzwachstum innerhalb einer Spanne von 10% bis 14% für das Gesamtjahr 2023 erwartet wird. Die bereinigte Q1 2023 (Umsatz) EBITDA-Marge war mit 42% um 2 Prozentpunkte stärker als im Vorjahr. Der Vorstand erwartet zwar für die verbleibenden Quartale Nachholeffekte bei der Entwicklung der laufenden operativen Kosten, bestätigt aber gleichzeitig sein Profitabilitätsziel, das von einer bereinigten (Umsatz) EBITDA-Marge von rund 40% ausgeht. ### Webcast Oliver Steil (CEO) und Michael Wilkens (CFO) werden am 3. Mai 2023 um 9:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Ergebnisse des ersten Quartals sprechen. Der Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/teamviewer-2023-q1 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com abrufbar sein. Eine ergänzende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit. Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren – von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 630.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 verzeichnete TeamViewer Umsätze in Höhe von rund 566 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com. Kontakt Presse

Martina Dier

Vice President, Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations

Ursula Querette

Vice President, Capital Markets

E-Mail: ir@teamviewer.com Finanzkalender 10. Mai 2023 Produktpräsentation TeamViewer Remote in London 24. Mai 2023 Hauptversammlung 1. August 2023 Q2 2023 Ergebnis / Halbjahresbericht 2023 und Analystenkonferenz 31. Oktober 2023 Q3 2023 Ergebnis und Analystenkonferenz Wichtiger Hinweis Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbs­niveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unter­nehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Prozentuale Veränderungen und Summen, die in Tabellen in diesem Dokument dargestellt werden, werden im Allgemeinen auf Basis ungerundeter Zahlen berechnet. Daher kann es vorkommen, dass sich die in den Tabellen angegebenen nicht genau zu den angegebenen Gesamtsummen addieren lassen und dass die prozentualen Veränderungen nicht die Veränderungen auf Basis gerundeter Zahlen widerspiegeln. Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. TeamViewer hat die nachstehenden APMs wie folgt definiert: Billings stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen.

stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Bereinigtes EBITDA (non-IFRS) (Definition bis 2022, auch als Bereinigtes (Billings) EBITDA bezeichnet) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen.

(non-IFRS) (Definition bis 2022, auch als Bereinigtes (Billings) EBITDA bezeichnet) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge (Definition bis 2022, auch als Bereinigte (Billings) EBITDA-Marge bezeichnet) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.

(Definition bis 2022, auch als Bereinigte (Billings) EBITDA-Marge bezeichnet) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Billings. Bereinigtes EBITDA (Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigtes (Revenue) EBITDA) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungs­modellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen.

(Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigtes (Revenue) EBITDA) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungs­modellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge (Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigte (Revenue) EBITDA-Marge) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse.

(Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigte (Revenue) EBITDA-Marge) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse. Retained Billings beschreibt wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) mit bestehenden Abonnenten, die im vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren.

beschreibt wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) mit bestehenden Abonnenten, die im vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren. New Billings beschreibt wiederkehrende Billings, die neuen Abonnenten zuzurechnen sind.

beschreibt wiederkehrende Billings, die neuen Abonnenten zuzurechnen sind. Non-recurring Billings beschreibt nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. Dienstleistungen und Hard­wareverkäufe.

beschreibt nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. Dienstleistungen und Hard­wareverkäufe. Net Retention Rate (NRR) wird ermittelt als Retained Billings der letzten zwölf Monate (LTM), geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings (Retained Billings + New Billings) des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM-1). Die gesamten wiederkehrenden Billings der LTM-1 Periode werden dabei in Bezug auf Mehrjahresverträge (MYD) angepasst.

wird ermittelt als Retained Billings der letzten zwölf Monate (LTM), geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings (Retained Billings + New Billings) des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM-1). Die gesamten wiederkehrenden Billings der LTM-1 Periode werden dabei in Bezug auf Mehrjahresverträge (MYD) angepasst. Annual Recurring Revenue (ARR) beschreibt die jährlich wiederkehrenden Billings für alle aktiven Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

beschreibt die jährlich wiederkehrenden Billings für alle aktiven Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. Anzahl der Abonnenten ist die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten mit einem gültigen Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

ist die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten mit einem gültigen Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. SMB Kunden sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Enterprise Kunden sind Kunden einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Churn (Subscriber) wird berechnet, indem die Anzahl der bestehenden Abonnenten zum Berichtszeitpunkt durch die Gesamtzahl der Abonnenten zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres geteilt wird.

wird berechnet, indem die Anzahl der bestehenden Abonnenten zum Berichtszeitpunkt durch die Gesamtzahl der Abonnenten zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres geteilt wird. Average Selling Price (ASP) beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem die gesamten SMB-/Enterprise-Billings der letzten zwölf Monate (LTM) durch die Gesamtzahl der SMB-/Enterprise-Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt werden.

beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem die gesamten SMB-/Enterprise-Billings der letzten zwölf Monate (LTM) durch die Gesamtzahl der SMB-/Enterprise-Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt werden. Annual Contract Value (ACV) wird zur Unterscheidung verschiedener Kundengrößen innerhalb von SMB und Enterprise verwendet. Der ACV ist definiert als der annualisierte Wert eines SMB-/Enterprise-Vertrags.

(ACV) wird zur Unterscheidung verschiedener Kundengrößen innerhalb von SMB und Enterprise verwendet. Der ACV ist definiert als der annualisierte Wert eines SMB-/Enterprise-Vertrags. Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanz­ver­bindlich­keiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungs­mittel­äquivalenten.

sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanz­ver­bindlich­keiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungs­mittel­äquivalenten. Netto-Verschuldungsgrad setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM).

setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM). Levered Free Cash Flow (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten.

ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion (FCFE) entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA.

entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA. Bereinigtes Konzernergebnis ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern. Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) In TEUR Q1 2023 Q1 2022 Umsatzerlöse 151.309 134.494 Umsatzkosten (19.486) (18.199) Bruttoergebnis vom Umsatz 131.823 116.295 Forschungs- und Entwicklungskosten (18.900) (16.793) Marketingkosten (33.084) (31.838) Vertriebskosten (27.889) (22.864) Verwaltungskosten (12.427) (12.734) Wertminderungsaufwand auf

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (2.355) (4.430) Sonstige Erträge 3.402 565 Sonstige Aufwendungen (176) (118) Operativer Gewinn 40.393 28.083 Finanzerträge 655 70 Finanzaufwendungen (4.378) (4.808) Währungsaufwendungen (941) (929) Gewinn vor Ertragssteuern 35.729 22.416 Ertragssteuern (12.580) (7.724) Konzernergebnis 23.149 14.692 Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien 176.447.833 196.193.045 Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,13 0,07 Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien 177.085.615 196.193.045 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,13 0,07 Konzernbilanz Aktiva (ungeprüft) In TEUR 31. März 2023 31. Dez. 2022 Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert 667.852 667.929 Immaterielle Vermögenswerte 203.648 212.864 Sachanlagen 46.923 50.265 Finanzielle Vermögenswerte 17.551 18.537 Sonstige Vermögenswerte 14.566 11.922 Aktive latente Steuern 2.257 2.126 Summe langfristige Vermögenswerte 952.798 963.644 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.746 18.295 Sonstige Vermögenswerte 35.737 19.392 Steuerforderungen 573 3.335 Finanzielle Vermögenswerte 8.885 7.038 Zahlungsmittel und -äquivalente 78.637 160.997 Summe kurzfristige Vermögenswerte 138.577 209.057 Summe Aktiva 1.091.375 1.172.702 Konzernbilanz Passiva (ungeprüft) In TEUR 31. März 2023 31. Dez. 2022 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 186.516 186.516 Kapitalrücklage 242.188 236.849 Verlustvortrag (186.053) (209.203) Cashflow Hedge (1.791) (1.620) Währungsumrechnungsrücklagen 2.528 3.003 Rücklage eigene Anteile (122.660) (100.263) Den Aktionären der TeamViewer SE zustehendes Eigenkapital 120.728 115.282 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 526 530 Finanzverbindlichkeiten 433.459 519.346 Abgegrenzte Umsatzerlöse 31.479 24.151 Abgegrenzte und sonstige Verbindlichkeiten 2.098 2.081 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.191 3.119 Passive latente Steuern 35.272 33.852 Summe langfristige Verbindlichkeiten 505.024 583.079 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 8.980 9.013 Finanzverbindlichkeiten 97.015 113.295 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.416 8.875 Abgegrenzte Umsatzerlöse 304.070 288.138 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 42.039 42.385 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 3.630 11.537 Steuerverbindlichkeiten 2.473 1.098 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 465.623 474.341 Summe Verbindlichkeiten 970.647 1.057.420 Summe Passiva 1.091.375 1.172.702 Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) In TEUR Q1 2023 Q1 2022 Gewinn vor Ertragsteuern 35.729 22.416 Abschreibungen und Wertminderungen auf Anlagevermögen 13.700 13.131 Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen (38) 113 Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung 156 2.355 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 8.526 5.257 Netto-Finanzierungskosten 3.723 4.738 Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse 23.260 15.693 Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und sonstige (18.221) (24.144) Gezahlte Ertragssteuern (7.857) (10.374) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 58.979 29.184 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (1.108) (1.317) Auszahlungen für Unternehmenserwerbe (7.823) (1.977) Cashflow aus der Investitionstätigkeit (8.931) (3.293) Rückzahlung von Fremdmitteln (100.000) 0 Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (1.368) (1.428) Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (5.136) (4.540) Erwerb eigener Anteile (25.584) (148.857) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (132.088) (154.825) Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente (82.041) (128.934) Wechselkursbedingte Veränderung (320) 2.795 Veränderung aus Risikovorsorge 0 (129) Zahlungsmittel und -äquivalente Periodenanfang 160.997 550.533 Zahlungsmittel und -äquivalente Periodenende 78.637 424.265





