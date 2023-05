AKTIEN IM FOKUS: Vonovia mit Immobiliensektor unter Druck - Zahlen und EZB

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) gehen die Anleger am Donnerstag bei Immobilienwerten in die Defensive. Die Branchenschwäche erstreckte sich auch auf den Dax -Wert Vonovia , der frische Resultate vorgelegt hatte. Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern beschafft sich mit dem Verkauf von Immobilien weiteres Geld. Im ersten Quartal fiel ein Milliardenverlust an wegen der Abwertung des Immobilienportfolios.

Der Vonovia-Kurs sackte um 3,2 Prozent ab und befand sich damit in guter Gesellschaft mit anderen deutschen Branchenwerten aus dem MDax und SDax : Am stärksten waren die Verluste bei Aroundtown , die mit fast sechs Prozent Minus auf ein erneutes Rekordtief fielen. Mit 1,07 Euro nähert sich der Kurs der Ein-Euro-Marke. Damit stehen die Aktien an der Schwelle zum "Pennystock". Für Aktien wie LEG , TAG Immobilien oder Grand City Properties ging es zwischen 2,4 und 3,5 Prozent bergab. Auch von der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen gab es Resultate.

Analysten betonten zwar, der operative Gewinn von Vonovia habe ihre Erwartungen verfehlt. Zum erneuten Verkauf von Immobilienbeständen äußerten sie sich aber vermehrt positiv. Laut dem Analysten Julian Livingston-Booth von der Bank RBC zeigt dies einmal mehr, dass das Management auf einem guten Weg sei, die gesetzten Ziele zu erreichen. Wie auch der ganzen Branche machen den Bochumern steigende Zinsen zu schaffen. Deshalb will Vonovia etwa mit dem Verkauf von Immobilien seine Schulden abbauen.

Zinsen sind am Donnerstag nun wieder ein heißes Thema, weshalb Anleger gerade bei Immobilienwerten zurückhaltend bleiben. Nachdem die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen am Vorabend weiter angehoben hatte, entscheidet in wenigen Stunden die EZB. An den Finanzmärkten wird mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet, ein größerer Zinsschritt ist aber nicht ausgeschlossen./tih/ajx/jha/

