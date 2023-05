BT und Five9 erweitern Partnerschaft zur Beschleunigung der Cloud-Einführung in Contact Centern weltweit

Kunden können jetzt auf die Five9 Intelligent CX Platform zugreifen, die in die globalen Sprach- und Datendienste von BT integriert ist

BT und Five9, ein führender Anbieter der intelligenten CX-Plattform, gaben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt, um die Auswahl an Contact-Center-Services und -Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt zu erweitern.

BT wird die Five9 Intelligent CX Platform neuen und bestehenden Kunden als Managed Service anbieten, um sie bei der vollständigen Digitalisierung ihres Arbeitsplatzes durch eine engere Integration mit bestehenden Sprach-, digitalen Kanälen, Unified Communications- und Customer Relationship Management (CRM)-Systemen zu unterstützen. Die Integration der cloud-basierten Five9 Intelligent CX Platform mit der sicheren, umfangreichen und zuverlässigen Global Managed Voice-Plattform von BT bietet Kunden einen durchgängigen Managed Service, Cloud-Migrations-Expertise und Zugang zu den weitreichenden Erfahrungen und Fähigkeiten von BT beim Management komplexer Technologieumgebungen.

Kunden von BT können ab sofort aus einer Reihe von Five9-Optionen wählen, darunter Digital Engagement, Analytics, Workflow Automation und -Optimierung sowie praktische KI, um ihre Contact Center-Agenten einzubinden und zu unterstützen. Darüber hinaus bietet Five9 vorgefertigte Call Center-Integrationen mit führenden CRM-Lösungen wie Salesforce, ServiceNow, Microsoft, Oracle und Zendesk.

BT wird auch Zugang zu den in die Plattform eingebetteten Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung von Five9 bieten, darunter Five9 Intelligent Virtual Agent (IVA). Diese Lösungen können dabei helfen, Prozesse zu automatisieren und Routineanrufe zu verwalten, während die Agenten automatisch mit den Details des Anrufers versorgt werden, um die Effizienz zu verbessern.

Die erweiterte Partnerschaft baut auf einer bereits bestehenden Vereinbarung zwischen BT und Five9 auf. Im November hat Five9 BT zu seinem strategischen Carrier für Sprach- und Netzwerkdienste weltweit ernannt. Dadurch kann Five9 in neue Märkte expandieren und seinen Kunden weltweit einen Service mit verbesserter Gesprächsqualität anbieten.

Andrew Small, Managing Director, Global Portfolio, BT, Business, sagte: "Unsere Partnerschaft mit Five9 bietet BT-Kunden einen sicheren und zukunftssicheren Weg, ihr Contact Center in die Cloud zu migrieren. Die kombinierte Expertise von BT und Five9 wird den Kunden helfen, den Übergang nahtlos zu bewältigen und alle Vorteile eines gemanagten CCaaS-Service zu nutzen.

"Es ist uns eine Ehre, unsere Partnerschaft mit BT weiter auszubauen, um eine hochwertige intelligente CX-Lösung über einen BT-Netzwerk-fähigen, gemanagten Cloud-Service powered by Five9 anzubieten", sagt Jake Butterbaugh, SVP Global Partner bei Five9. "Unternehmen haben nun Zugriff auf die führende Intelligent CX Platform von Five9, die nahtlos in die erstklassigen Sprach- und Datendienste von BT eingebettet ist, um ihren Kunden ein flüssigeres Erlebnis zu bieten. Diese Partnerschaft spiegelt das Engagement von Five9 wieder, unser Partner-Ökosystem auszubauen und starke, globale Partnerschaften zu pflegen, um CX-Lösungen für globale Kunden bereitzustellen."

BT wird am kommenden Five9 CX Summit EMEA in Porto, Portugal, teilnehmen und dort als Sprecher auftreten. Für weitere Informationen klicken Sie hier

Über die Managed Contact Centre-Services von BT

BT bietet Unternehmen und Organisationen in Großbritannien und weltweit Customer-Experience-Lösungen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und des Kundenerlebnisses sowie professionelle Dienstleistungen für die Planung, Implementierung und das End-to-End-Management. Die Dienstleistungen und Lösungen ermöglichen Omnichannel-Interaktionen, einschließlich Sprache, E-Mail, Webchat, Messenger, SMS und Social Media.

Die BT Inbound Contact Global Plattform unterstützt weltweit eingehende Sprachdienste mit physischen Zugangsknoten in mehr als 45 Ländern, Abgängen aus mehr als 180 Ländern und Anschlüssen in der ganzen Welt. Die Cloud-basierten Contact Center Services von BT werden von robusten globalen Contact Hubs unterstützt, die über umfangreiche Erfahrungen bei der Transformation der Kundenerfahrung verfügen. Die Inbound Contact-Plattformen von BT betreuen weltweit über 55.000 Kunden und mehr als 16 Milliarden Gesprächsminuten pro Jahr. Mehr als 65.000 Agenten nutzen sie weltweit.

BT arbeitet mit einem Ökosystem von Partnern - darunter Five9 - zusammen, um innovative und marktführende Technologien bereitzustellen. Unsere Cloud Contact-Plattformen verfügen über Konnektoren zu führenden CRM-Systemen wie Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, ServiceNow und Zendesk.

BT unterstützt Kunden beim Aufbau sicherer End-to-End Contact Center. Das Unternehmen bietet Anwendungen zum Schutz vor Betrug an, die nahtlos in das sichere Netzwerk integriert sind. Darüber hinaus bietet BT Know-how, um Kunden bei der Einhaltung von Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zu unterstützen.

Über Five9

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen für die Orchestrierung von flüssigen Kundenerlebnissen und die Stärkung von Agenten. Unsere Cloud-native, mandantenfähige, skalierbare, zuverlässige und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omni-Channel-Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.000 Partner sowie innovative, praktische KI, Automatisierung und Journey-Analysen, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 bringt die Power von Menschen, Partnern und Technologie in mehr als 2.500 Organisationen weltweit ein. Durch diese Kombination unterstützt Five9 die Kundenbedürfnisse vom ersten Tag an und löst unser Kundenversprechen ein: "Wir halten unser CX-Versprechen, damit Sie Ihres halten können."

Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com.

Über BT

Die BT Group ist der führende britische Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen im Festnetz- und Mobilfunkbereich und damit verbundenen sicheren digitalen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden in 180 Ländern verwaltete Telekommunikations-, Sicherheits-, Netzwerk- und IT-Infrastrukturdienste an.

Die BT Group besteht aus drei kundenorientierten Einheiten: Consumer bedient Privatpersonen und Familien in Großbritannien; BT Business* deckt Unternehmen und öffentliche Dienste in Großbritannien und international ab; Openreach ist eine unabhängig geführte, hundertprozentige Tochtergesellschaft, die ihren Kunden - über 650 Kommunikationsanbietern in ganz Großbritannien - Infrastrukturdienste für den Festnetzzugang anbietet.

British Telecommunications plc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BT Group plc und umfasst praktisch alle Geschäftsbereiche und Vermögenswerte der BT Group. Die BT Group plc ist an der Londoner Börse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bt.com/about.

*BT Business wurde am 1. Januar 2023 aus dem Zusammenschluss der früheren Einheiten Enterprise und Global gebildet. Es wird ab dem 1. April 2023 als eine einzige Einheit berichten, wobei die Pro-forma-Berichterstattung vor den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 24 der BT Group erfolgen wird.

