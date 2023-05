DAX vor EZB-Entscheidung uneinheitlich. BMW und MorphoSys gefragt.

Die US-Notenbank hat gestern den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte erhöht. Zudem deutete Fed-Chef Jerome Powell an, dass die Notenbank im Juni möglicherweise eine Zinspause einlegt. Sicher ist dies hingegen nicht. So reagierten die Marktteilnehmer mit Zurückhaltung. Der DAX® gab in der ersten Handelsstunde leicht nach. Im Tagesverlauf wird die EZB ihre Zinsentscheidung und möglicherweise Signale über den künftigen Zinskurs bekanntgeben. Vielleicht kann EZB-Chefin Christine Lagarde den Märkte Impulse geben.

BMW gab beim Umsatz und Gewinn in Q1 kräftig Gas und erhöhte die operative Marge. An den Prognosen für das Gesamtjahr halten die Autobauer zunächst fest. Der Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor meldete in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg um 36 Prozent und ein EBIT-Plus von 63 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem Umsatzplus von rund einem Viertel. Der Modekonzern Hugo Boss konnte den Umsatz und Gewinn in Q1 deutlicher steigern als erwartet wurde und erhöhte die Prognosen für das Gesamtjahr. Infineon übertraf im abgelaufenen Quartal die Erwartungen und erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. MorphoSys steuert auf das Jahreshoch zu nachdem der Biotechnologiekonzern im zurückliegenden Quartal den Umsatz um rund die Hälfte steigerte. Auf Grund hoher Forschungskosten verbuchte MorphoSys jedoch erneut einen dicken Verlust. Rheinmetall steigerte im ersten Quartal den Umsatz um 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr. Allianz, Deutsche Post, RWE und Talanx laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.780/15.800/15.850/15.900/15.960 Punkte Unterstützungsmarken: 15.630/15.660/15.685/15.720 Punkte Der DAX® setzte die Konsolidierung heute fort. Die technisch wichtige Unterstützungsmarke bei 15.685 Punkten hat zunächst jedoch gehalten. Sie könnte im Laufe des Tages einem Test unterzogen werden. Solange das Level hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 15.800/15.860 Punkten. Kippt der Index hingegen unter 15.685 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis zum Apriltief von 15.480 Punkten. Möglicherweise gibt die EZB-Entscheidung entschiedende Impulse. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 31.03.2023 –04.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.05.2016 – 04.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,05 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 268,70 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2023; 10:15 Uhr Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC01KR 7,69 15 14.763,256774 15.290,305041 Open End DAX® HC4L2X 4,79 25 15.185,026971 15.500,875532 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2023; 10:15 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC5TML 7,18 -15 16.869,508024 16.341,492423 Open End DAX® HC65NK 19,08 -25 16.447,737827 16.131,941261 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2023; 10:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

