dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.05.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Rückenwind durch Elektromobilität und Energie: Infineon erhöht Prognose

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon hat im zweiten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahrs 2022/23 besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose erhöht. Dabei profitiert das Unternehmen von robusten Geschäften rund um Elektromobilität und Energie, wie Infineon am Donnerstag in Neubiberg mitteilte. Das Unternehmen hatte bereits Ende März eine Erhöhung der Ziele in Aussicht gestellt, nun folgten die Details. An der Börse ging es für die Infineon-Aktie trotz der erhöhten Prognose nach unten.

ROUNDUP: Zalando verringert operativen Verlust deutlich - Aktie im Sinkflug

BERLIN - Trotz hoher Inflation und anhaltender Konsumflaute hat der Online-Modehändler Zalando seine Verluste im ersten Jahresviertel deutlich verringern können. Die Nachfrage der Kunden blieb robust, dazu konnte Zalando die Kosten senken, wie der Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Außerdem wachse das Geschäft mit Partnern, die mehr Produkte auf der Plattform verkauft haben.

ROUNDUP: BMW wirtschaftet in Autosparte überraschend profitabel

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal im Kerngeschäft mit Autos unerwartet viel Betriebsgewinn gemacht. Chef Oliver Zipse sieht die Münchener weiter in der Spur zu den Jahreszielen - im April habe sich der Aufwärtstrend bei den Verkäufen auch nach dem ersten Quartal weltweit fortgesetzt, hieß es am Donnerstag vom Konzern. Allerdings erwartet das Management auch Gegenwind durch die allgemeine Teuerung, höhere Zinsen und schärferen Wettbewerb. Die zuletzt gut gelaufene Aktie schwankte, legte zuletzt dann aber wieder um gut ein Prozent auf 102,24 Euro zu.

ROUNDUP 2/VW: 'Vielversprechender Start' 2023 - aber Risiken Rohstoffe und China

WOLFSBURG - Die heftigen Preisschwankungen bei Rohstoffen und die wachsende Konkurrenz in China halten Volkswagen unter Druck. Im laufenden Geschäft ohne diese Belastungen hat der Konzern insgesamt aber zulegen können. Der Betriebsgewinn wuchs im ersten Quartal um 35 Prozent auf etwa 7,1 Milliarden Euro, wenn man die Bewertung von Absicherungsgeschäften im Materialeinkauf außen vor lässt. Mit deren Berücksichtigung sieht das Bild anders aus: Das operative Ergebnis sank um 31 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, und unterm Strich blieben nur noch 4,7 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden Euro Anfang 2022.

ROUNDUP: Vonovia verkauft Immobilien für 560 Millionen Euro - Milliardenverlust

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia beschafft sich mit dem Verkauf von Immobilien weiteres Geld. Wie auch der ganzen Branche machen dem Bochumer Immobilienkonzern die steigenden Zinsen zu schaffen. Deshalb will Vonovia etwa mit dem Verkauf von Immobilien seine Schulden abbauen. Aufgrund des derzeit schwierigen Marktumfelds für Immobilienverkäufe wertete das Unternehmen sein Immobilienportfolio ab. Unter dem Strich fiel deswegen im ersten Quartal ein Milliardenverlust an. Die Aktie eröffnete mit einem Kursplus, gab aber schon früh die Kursgewinne wieder ab. Zuletzt verlor das Papier um rund 1,6 Prozent an Wert.

ROUNDUP: Henkel plant weitere Preiserhöhungen - Aktie gibt nach

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterhersteller Henkel plant weitere Preiserhöhungen bei bekannten Marken wie Persil, Fa oder Schwarzkopf. Der Konzern sehe sich nach wie vor mit steigenden Kosten konfrontiert, während die Absatzmengen weiter sinken, erklärte Henkel-Chef Carsten Knobel bei einer Pressekonferenz zu den Quartalszahlen am Donnerstag in Düsseldorf. Der starke Umsatzanstieg im ersten Jahresviertel geht vor allem auf zweistellige Preiserhöhungen zurück. Die Aktie des Konzerns gab am frühen Nachmittag 1,7 Prozent nach.

ROUNDUP: Hugo Boss überrascht zum Jahresstart und hebt Ziele an

METZINGEN - Die erneuerte Popularität seiner Marken hat dem Modekonzern Hugo Boss zu einem unerwartet starken Jahresauftakt verholfen. Der Vorstand zeigt sich deshalb optimistischer und hebt seine Prognosen für 2023 an. So soll unter anderem der Erlös um etwa zehn Prozent auf rund 4 Milliarden Euro steigen. Damit dürfte Hugo Boss seine mittelfristigen Umsatzpläne bereits in diesem Jahr erreichen. "Wir werden uns daher unsere Ziele bis 2025 noch einmal genauer ansehen", kündigte Finanzvorstand Yves Müller am Donnerstag vor Journalisten an. Auf einem Kapitalmarkttag Mitte Juni wolle Hugo Boss dann genauer berichten.

ROUNDUP: Streiks und höhere Kosten bremsen Fraport zum Jahresstart - Kursrutsch

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sieht sich trotz eines holprigen Jahresstarts auf Kurs. "Die Richtung stimmt", erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte am Donnerstag angesichts eines mehr als verdoppelten operativen Gewinns (Ebitda) von gut 158 Millionen Euro im ersten Quartal. Streiks und höhere Kosten machten dem Unternehmen allerdings zu schaffen. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand jedoch weiterhin einen operativen Gewinn von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro an. Dazu soll die Zahl der Passagiere an Deutschlands größtem Flughafen wie geplant auf 80 bis 90 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 steigen.

ROUNDUP: Teile-Knappheit macht Airbus weiter zu schaffen - Aktie sackt ab

TOULOUSE - Fehlende Teile von Zulieferern und knappe Arbeitskräfte machen dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiterhin zu schaffen. Zwar will Konzernchef Guillaume Faury in diesem Jahr nach wie vor rund 720 neue Passagierjets ausliefern. Ein Großteil davon dürfte aber erst ab September den Weg zu den Kunden finden, machte der Manager am Mittwochabend in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Quartals deutlich. An seinem Gewinnziel für 2023 hält Faury fest - auch wenn Airbus zum Jahresstart einen deutlichen Gewinnrückgang verbuchen musste. Doch an der Börse wurden die Nachrichten am Donnerstag negativ aufgenommen.

ROUNDUP: Morphosys wächst zum Jahresauftakt überraschend stark

PLANEGG - Nach einem unerwartet starken Schlussquartal 2022 hat sich das Biotechunternehmen Morphosys auch zum Jahresauftakt überraschend gut geschlagen. Der Umsatz der Bayern zog im ersten Quartal sprunghaft an. Am Donnerstag ging es auf die Nachrichten für die im SDax notierte Aktie um zuletzt mehr als viereinhalb Prozent aufwärts. Die Morphosys-Papiere waren damit unter den Favoriten im Nebenwerteindex. Damit zeigte sich der Markt entspannter als einige Analysten, die das operative Ergebnis bemängelten.

ROUNDUP: Labordienstleister Qiagen mit Einbußen zum Jahresauftakt - Kursplus

VENLO - Beim Diagnostikspezialisten und Labordienstleister Qiagen setzt sich der Umsatz- und Ergebnisschwund wegen der abflauenden Corona-Pandemie fort. Weil die Nachfrage etwa nach den Covid-Tests des Dax -Konzerns stark zurückgegangen ist, sank der Erlös im ersten Quartal im Vergleich zum noch außergewöhnlich starken Vorjahresquartal deutlich. Noch steiler brach das Ergebnis ein. Die Sonderkonjunktur durch Corona liegt damit hinter Qiagen. Analysten waren jedoch zum Teil von noch schlechteren Kennziffern ausgegangen, zudem übertraf der Konzern die eigenen Prognosen.

ROUNDUP: Saatguthersteller KWS Saat wird erneut optimistischer - Aktie steigt

EINBECK - Eine hohe Nachfrage nach Mais- und Zuckerrübensaat stimmt KWS Saat noch optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Schon zwei Mal hatte KWS die Jahresziele angehoben. Die Unternehmensführung peilt 2022/23 nun laut einer Mitteilung vom Mittwochabend ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - am obere Ende der bekannten Spanne von 13 bis 15 Prozent an, nach 1,54 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Weitere Meldungen -Covid-Impfstoffhersteller Moderna bekommt sinkende Nachfrage zu spüren -ROUNDUP: Elmos bestätigt nach starkem Jahresauftakt Prognose - Aktie verliert -Autozulieferer Bosch meldet deutlich geringeren Jahresüberschuss -ROUNDUP/Bericht: Hohe Verluste durch illegale Fischerei im Indischen Ozean -ROUNDUP: Hohe Kosten belasten Industrie-Recycler Befesa - Aktie sackt ab -ROUNDUP: Technologieunternehmen PVA Tepla bestätigt nach Ergebnisplus Prognose -ROUNDUP: Shell verdient operativ mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf -ROUNDUP: Freenet legt operativen Gewinnsprung hin - Aktie steigt -EU-Kommission will gegen illegale Streams bei Live-Events vorgehen -Novo Nordisk ringt mit Erfolg des Diätmittels Wegovy - Produktionsengpässe -ROUNDUP: Beck's-Brauer AB Inbev verdient mehr als erwartet -Rheinmetall sieht sich dank Rüstungsboom auf Kurs zu Jahreszielen -ROUNDUP: US-Aufsicht FTC geht gegen Facebook-Konzern Meta vor -Adecco steigert zum Jahresstart den Umsatz -US-Regionalbankenkrise geht weiter - Pacwest nur noch die Hälfte wert -Smartphone-Schwäche trifft Chipkonzern Qualcomm -Covestro strebt Wiederaufnahme der Dividendenzahlung an -BMW beschließt weiteres Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro -Vonovia verkauft fünf Immobilienobjekte für 560 Millionen Euro -Uniper-Management hält weitere Kapitalspritze des Bundes für denkbar -Frankfurter Leben übernimmt Generali Deutschland Pensionskasse -Enel legt dank Spanien und Rumänien operativen Gewinnsprung hin -Vermögensverwalter GAM soll von britischer Liontrust übernommen werden -Finanzchef von Sartorius geht - Suche nach Nachfolger läuft -Microsoft baut Angebot mit Künstlicher Intelligenz weiter aus -'FT': Vodafone und CK Hutchison vor Zusammenschluss in Großbritannien -UBS hat mögliche CS-Übernahme bereits im vergangenen Jahr geprüft -ROUNDUP: Basler rutscht wegen schwacher Geschäfte in Asien in Verlustzone -Raffinerie PCK sieht Zukunft nach dem Öl - 70 Prozent-Auslastung angekündigt -ROUNDUP/Mehr Elektronikbauteile und höhere Preise: Rational legt kräftig zu -Handel rechnet mit Muttertagsgeschenken für fast eine Milliarde Euro -Reederei Maersk meldet nach Rekordjahr Einbruch bei Umsatz und Gewinn -Kinderarbeit in McDonald's-Franchise-Filialen in den USA - Geldstrafe -Hubert Burda Media rechnet 2023 mit weitgehend stabilem Umsatz -ROUNDUP: Neugeschäft mit Baufinanzierungen erholt sich leicht -ROUNDUP: Technologiekonzern Kontron mit Gewinnsprung -ROUNDUP: ArcelorMittal mit Gewinnrückgang - Erholung zeichnet sich ab -US-Regierung will Tech-Unternehmen bei KI in die Pflicht nehmen -ROUNDUP: Deutscher Werbemarkt belastet RTL-Zahlen -ROUNDUP: Swiss Re wuppt Katastrophenschäden und erhöht weiter die Preise -Studie: Unternehmen fällt der Abschied vom Fax schwer -RWE bekräftigt Pläne für Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken -ROUNDUP: New Work rechnet mit weniger operativem Gewinn -Würth rechnet mit deutlich weniger Umsatzwachstum -ROUNDUP: Warnstreiks im Nahverkehr mehrerer Bundesländer -Deutsche-Bank-Chef Sewing: Keine Bankenkrise in Europa -Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland steigt weiter -Luxusautobauer Ferrari fährt mehr Gewinn ein als gedacht - Aktie steigt -Schwedischer Autobauer Volvo streicht rund 1300 Stellen - Aktie fällt -Länder wollen Nachbesserungen an Heizungsplänen -Netze zu schwach: Vonovia kann Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen -Experten: Entlastung der Lebensversicherer durch gestiegene Zinsen

