FIRST HORIZON - Fusion gescheitert, Aktie -42%

First Horizon Corp. - WKN: A0CAN7 - ISIN: US3205171057 - Kurs: 15,050 $ (NYSE)

Toronto-Dominion Bank, The - WKN: 852684 - ISIN: CA8911605092 - Kurs: 59,760 $ (NYSE)

Der bereits im Februar 2022 angekündigte Deal der Übernahme von First Horizon ist geplatzt. Nach Monaten regulatorischer Unsicherheiten und jetzt auch großer Zweifel der Aktionäre der Toronto-Dominion Bank wird die Fusion abgeblasen, wie die beiden Banken in einem Statement verkündeten (Quelle: reuters.com). Zuletzt dürfte auch die schwelende Krise bei den US-Regionalbanken die Zweifel der Aktionäre verstärkt haben.

Die Aktie von First Horizon geht in den Sturzflug über, nachdem sie bereits in den vergangenen beiden Handelstagen massiv an Wert verloren hatte. Aktuell beläuft sich das Minus auf rund 42 %. Das Tief aus dem Jahr 2020 bei 6,078 USD ist nicht mehr weit entfernt.

First Horizon Corp.

Die Aktie der Toronto-Dominion Bank reagiert im vorbörslichen Handel mit Zugewinnen, aktuell liegt das Papier über 3 % im Plus.

Toronto-Dominion Bank, The

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)