Gold mit neuem Jahreshoch

Der Goldpreis ging tatsächlich wie gestern vermutet den "Weg des geringsten Widerstands" und stieg auf ein neues Jahreshoch oberhalb des bisherigen vom 13. April bei 2.048 USD nach dem US-Zinsentscheid vom gestrigen Abend. Die Analyse von gestern ("Gold: Chartcheck vor dem US-Zinsentscheid") kann hier nachgelesen werden.

Neues Jahreshoch und nun?

In der eher illiquiden asiatischen Sitzung in der vergangenen Nacht wurde Gold zeitweise oberhalb von 2.060 USD je Feinunze gehandelt. Das Gros der Aufwärtsbewegung wurde allerdings in den vergangenen Stunden wieder abverkauft.

Tradingziel erreicht

Das Tradingziel - neue Jahreshochs - wurde erreicht. Nun heißt es zunächst, wieder die Seitenlinie einzunehmen bis sich ein neues Setup ergibt. Mit der EZB am Nachmittag und dem morgigen US-Arbeitsmarktbericht könnten die Karten neu gemischt werden.