TILRAY - Der Abwärtstrend ist so brutal

Abwärtstrendstrecke seit Februar des Jahres 2021. Diese rot gestrichelt dargestellte deckelnde Abwärtstrendlinie drückt das Kursgeschehen immer weiter nach unten. Selbst die Unterstützung bei 2,372 USD konnte keine Bodenbildung einleiten.

Indikatorentechnisch liegen vereinzelt bullische Divergenzen vor. Es spricht also einiges für eine Gegenbewegung. Der alleinige Bruch besagter Abwärtstrendlinie würde mir als Kriterium für ein Kaufsignal nicht ausreichen. Die Barriere bei 2,732 USD erscheint mir wichtiger. Steigt Tilray überzeugend über 2,75 USD an, aktiviert das ein mittelstarkes Kaufsignal in Richtung 3,124 USD. Möglicherweise später sogar in Richtung 3,584 USD.

Ich wiederhole: Unter 3,732 USD ist der Abwärtssog noch intakt! Erst ein Anstieg über 2,75 USD würde das Chartbild aufhellen. Wer dann einen Trade tätigen möchte, sollte dies m.E. nur mit kleiner Size handhaben.

