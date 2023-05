DAX ohne Vola, Palantir Kurssprung, PayPal & BioNtech leiden, Wolfgang Porsche

Der DAX hatte zum Wochenstart eine Bandbreite von 66 Punkten. In dieser sehr vola-armen Phase bewegt er sich weiter und testet zum Dienstagmorgen zunächst die Vortagestiefs. Dort kamen schnell Käufer in den Markt, sodass wir die 16.000 im Chartbild nicht gänzlich abschreiben sollten.

Darüber spricht Daniel Saurenz heute und bezieht das Sentiment in die Betrachtung der Märkte mit ein.

Spannender und mit mehr Bewegung zeigen sich die Einzelaktien, vor allem nach Quartalszahlen. Die Gewinne bei BioNTech gestern wurden zwar direkt abverkauft, doch die Umsätze sind auch nicht mehr so hoch wie in der Coronazeit.

Zweiter Wert war die Palantir Technologies, die im Chartbild nun eine Bodenbildung vollziehen könnten und in den USA nachbörslich zweistellig anstieg. Was war der Hintergrund und was sagen die Analysten zu diesem Wert?

Mit PayPal haben wir einen Wert im Programm, den viele als Zahlungsdienstleister nutzen oder zumindest kennen. Die "goldenen Zeiten" sind hier allerdings vorbei und eine Zurückhaltung mit Blick auf die Wirtschaft in den USA ist im Sektor zu spüren. Daniel Saurenz spannt den Bogen über VISA und auch zu Apple, die im Bankbereich ebenfalls einsteigt.

Als weiteres Thema stellen wir noch den 80. Geburtstag von Wolfgang Porsche und den Chartverlauf vor, der einer Volkswagen sehr ähnlich sieht. Woraus resultiert hier die Zurückhaltung?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages, insbesondere für die Inflationserwartung in Europa und die USA, haben Sie einen umfassenden Blick auf den zweiten Handelstag in dieser Woche.