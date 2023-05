EQS-News: APONTIS PHARMA in Q1 2023 mit erwartetem Umsatz- und Ergebnisrückgang – 2023 als Übergangsjahr in der Fokussierung auf Single Pills

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

APONTIS PHARMA in Q1 2023 mit erwartetem Umsatz- und Ergebnisrückgang – 2023 als Übergangsjahr in der Fokussierung auf Single Pills

Single Pill-Umsatz mit Rückgang von 25 % auf EUR 6,6 Mio. (3M 2022: EUR 8,7 Mio.) im Rahmen der Erwartungen Auswirkungen von Tendern für Atorimib durch aktive Vertriebsmaßnahmen teilweise kompensiert, stärkere Umsatzentwicklung durch Lieferschwierigkeiten des Herstellers von Atorimib gebremst Zeitlich verzögerte Neueinführungen der drei Single Pills in 2022 führten in Q1 2023 zu niedrigeren Umsätzen als erwartet Single Pill-Umsatzanteil steigt strategiekonform auf 66 % (3M 2022: 61 %) und verbessert Gross Marge auf 65 % (3M 2022: 62 %)

Gesamtumsatzrückgang von 30 % auf EUR 10,0 Mio. im Rahmen der Erwartungen (3M 2022: EUR 14,3 Mio.) Neben den oben beschriebenen Effekten beeinflussten das planmäßige Auslaufen des Co-Marketing-Vertrages Ende September 2022 für Jalra/Icandra (EUR 2,0 Mio.) sowie die Veräußerung von Gynäkologie-Produkten im Vorjahr (EUR 0,2 Mio.) das Quartalsergebnis

EBITDA mit erwartungsgemäßem Rückgang auf EUR -1,5 Mio. (3M 2022: EUR 2,4 Mio.)

Prognoseanpassung 2023: Umsatz EUR 42,6 Mio. (bisher: EUR 51,7 Mio.) und EBITDA EUR -3,2 Mio. (bisher: EUR 3,2 Mio.) infolge beschriebener Atorimib-Lieferschwierigkeiten des Herstellers, verzögertem Umsatzwachstum durch Zulassungsverzögerungen und etwas langsamerem Wachstum als erwartet

Einführung digitaler Tools in Q2 2023 zur Optimierung des Substitutionsprozesses loser Kombinationen durch Single Pills soll Neupatienten-Wachstum beschleunigen

Mittelfristiger Wachstumspfad aufgrund zunehmender Akzeptanz der Single Pill-Therapie, des dynamischen Pipeline-Ausbaus und einer zunehmend alternden Gesellschaft weiterhin intakt

Monheim am Rhein, 9. Mai 2023. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, ist wie erwartet mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal in das Übergangsjahr 2023 gestartet. APONTIS PHARMA verzeichnete in Q1 2023 einen Gesamtumsatzrückgang im Rahmen der Erwartungen von 30,1 % auf EUR 10,0 Mio. Neben dem Auslaufen von Co-Marketing-Vereinbarungen für die Produkte Jalra und Icandra und der Veräußerung der Gynäkologie-Produkte im Vorjahr machten sich insbesondere die Tender für das Produkt Atorimib bemerkbar. Während der Umsatz im Bereich Co-Marketing/Co-Promotion insgesamt um EUR 2,1 Mio. zurückging, konnte bei den Fee-per-Call-Aktivitäten für das COPD-Produkt Trixeo ein starkes Wachstum erzielt werden. Der Single Pill-Umsatz lag mit einem Rückgang von 24,9 % ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Die erwarteten Auswirkungen der Tender für Atorimib konnten durch aktive Vertriebsmaßnahmen erfolgreich verringert werden. Eine stärkere Umsatzentwicklung von Atorimib wurde durch Lieferschwierigkeiten des beauftragten Herstellers gebremst. Darüber hinaus führten Verzögerungen bei den im Vorjahr erfolgten Markteinführungen von drei Single Pills und die damit verbundene Verschiebung des Vermarktungsstarts zu unter den Erwartungen liegenden Umsatzerlösen. Der Single Pill-Umsatzanteil erhöhte sich strategiekonform auf 66 % (3M 2022: 61 %) und verbesserte mit einer über dem Bereich Co-Marketing/Co-Promotion liegenden Profitabilität die Gross Marge auf 65 % (3M 2022: 62 %). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich aufgrund des Umsatzrückgangs erwartungsgemäß auf EUR ‑1,5 Mio. (3M 2022: EUR 2,4 Mio.).



Solide Vermögens- und Finanzlage für Produktentwicklungen und Wachstum Der Cashflow aus operativer Tätigkeit resultierte insbesondere aus der negativen Ergebnisentwicklung sowie einem gestiegenen Working Capital in einem Mittelabfluss von EUR ‑5,3 Mio. (3M 2022: Mittelzufluss EUR 3,7 Mio.). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit von EUR -0,6 Mio. spiegelt weitere Milestone-Zahlungen für Auftragsentwicklungen und Einlizenzierungen wider. Mit einer Eigenkapitalquote von 72,3 % sowie liquiden Mitteln von EUR 30,4 Mio. verfügt APONTIS PHARMA über eine solide Vermögens- und Finanzlage zur Finanzierung der bereits beauftragten und geplanten Produktentwicklungen sowie des weiteren Unternehmenswachstums.



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 3M 2023 3M 2022 ∆ Single Pill-Umsatz 6,6 8,7 -24,9 % Gesamtumsatz 10,0 14,3 -30,1 % EBITDA -1,5 2,4 n/a EBITDA-Marge (in %) -15,1 % 17,1 % n/a EBIT -2,0 2,0 n/a EBIT-Marge (in %) -19,9 % 14,2 % n/a Nettoergebnis -1,5 1,6 n/a Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Prognoseanpassung für Geschäftsjahr 2023 Aufgrund der beschriebenen Lieferschwierigkeiten des beauftragten Herstellers für das Produkt Atorimib sowie des langsameren Umsatzwachstums und der Zulassungsverzögerung der neuen Single Pill AP D 12 hatte APONTIS PHARMA die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 am 2. Mai 2023 angepasst. Die Ursache für die Verzögerung der Zulassung war die außergewöhnlich lange nationale Phase beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), die nach den geltenden Zulassungsrichtlinien für dezentrale europäische Verfahren innerhalb einer Frist von 30 Tagen durchgeführt wird. Das europäische Zulassungsverfahren für dieses Produkt war bereits im März 2022 abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet nun einen Umsatz von EUR 42,6 Mio. (bisher: EUR 51,7 Mio.) und ein EBITDA von EUR ‑3,2 Mio. (bisher: EUR 3,2 Mio.). APONTIS PHARMA ist mit dem Hersteller für das Produkt Atorimib im ständigen Kontakt, um die Liefersituation zu verbessern. Eine Bereitstellung der ursprünglich geplanten Liefermengen von Atorimib könnte für APONTIS PHARMA wieder zu einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und EBITDA führen. Darüber hinaus qualifiziert der Hersteller derzeit eine weitere Produktionsstätte, sodass voraussichtlich ab Q4 2023 eine kontinuierliche Verbesserung der Lieferungen von Atorimib zu erwarten ist. Trotz der geplanten temporären und unerwartet plötzlichen Herausforderungen im laufenden Geschäftsjahr 2023 ist APONTIS PHARMA weiterhin auf Kurs, die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft die Markteinführung von mindestens drei neuen Single Pills und für das Geschäftsjahr 2024 von mindestens fünf neuen Single Pills. Zudem verfügt die Gesellschaft über eine starke Produktpipeline mit insgesamt sieben weiteren Single Pills in Entwicklung bzw. Einlizenzierung. Die Gesellschaft ist sehr erfolgreich beim Ausbau des Single Pill-Portfolios und wird daher das beim IPO gesteckte Ziel von mindestens 20 Single Pills in Deutschland bis 2026 sehr wahrscheinlich deutlich übertreffen.



Der Single Pill-Erfolg basiert auf drei Säulen Säule 1 ist die wissenschaftliche Dokumentation des Nutzens des Single Pill-Therapiekonzeptes. Der Nutzen der Single Pill-Therapie ist durch zahlreiche Studien und wissenschaftliche Publikationen, wie START, START 2.0, SECURE und NEPTUNO, bestens belegt und führt zu einer zunehmenden Akzeptanz in der deutschen Ärzteschaft. Säule 2 ist der Ausbau des Single Pill-Portfolios und der kontinuierliche Ausbau der Produkt-Pipeline bestehend aus Einlizenzierungen und Auftragsentwicklungen. Inklusive der kürzlich bekannt gegebenen neuen Verträge mit mittelfristigem Einführungshorizont verfügt APONTIS PHARMA aktuell über insgesamt 15 Entwicklungs- beziehungsweise Einlizenzierungs-Vereinbarungen in der Produkt-Pipeline. Säule 3 ist die Einführung strukturierter Substitutionsprozesse von losen Kombinationen zu Single Pills durch die behandelnden Ärzte. APONTIS PHARMA hat bereits Anfang Q2 2023 eine neue digitale Unterstützung eingeführt. Darüber hinaus wird den Ärzten ab Juni ein weiteres digitales Tool zur Verfügung gestellt und damit die Durchführung strukturierter Substitutionsprozesse erleichtert.



Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „2023 ist wie angekündigt ein Übergangsjahr. Die aktuellen Herausforderungen sind nur temporär und haben keinen Einfluss auf unsere strategische Fokussierung, das Single Pill-Therapiekonzept verbunden mit unserer Vision ‚Single Pill als Goldstandard‘ zu etablieren. Die aktuelle Geschäftsentwicklung spiegelt planmäßig das Auslaufen des Co-Marketing-Vertrages für die Diabetes-Produkte Jalra/Icandra sowie die Tender zu unserem Produkt Atorimib wider. Dabei haben unsere Vermarktungsaktivitäten sehr gut gegriffen. Die Nachfrage nach Atorimib war sogar höher als geplant. Umso bedauerlicher ist es, dass unser Hersteller für Atorimib weder die durch Produktionsprobleme im Vorjahr entstandenen Rückstände aufholen noch unsere aktuelle Nachfrage komplett bedienen konnte. Ohne die unerwartet plötzliche Knappheit von Atorimib hätten wir die Effekte aus den Einführungsverschiebungen unserer drei neuen Single Pills aus dem Vorjahr kompensieren können. Gemeinsam mit unserem Hersteller arbeiten wir daran, die Liefersituation von Atorimib zu verbessern. Die Bereitstellung der ursprünglich geplanten Liefermengen von Atorimib würde zu einer deutlichen Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage führen. Angesichts der fehlenden Zusage für die geplanten Mengen für 2023 haben wir aus kaufmännischer Vorsicht entschieden, für das laufende Geschäftsjahr das ungünstigste Szenario anzunehmen. Wir sind weiterhin auf Kurs, unsere mittelfristige Zielsetzung von 20 Single Pills bis 2026 zu erreichen und voraussichtlich sogar deutlich zu übertreffen. Darüber hinaus bieten wir einer Zielgruppe von rund 25.000 Ärzten an, sie bei der Substitution von losen Kombinationen durch Single Pills zu unterstützen. Das ist eine schrittweise Entwicklung, die wir mit der Einführung unserer neuen digitalen Tools beschleunigen wollen. Die Vorteile in der Behandlung von Patienten mit Single Pills liegen auf der Hand, sei es in der Verbesserung der Lebensqualität, der medizinischen Behandlung oder der finanziellen Einsparungen für das Gesundheitssystem. Gleichzeitig verfügen wir mit unserem Single Pill-Portfolio über den strategischen Vorteil, dass die etablierten Wirkstoffe aufgrund ausbleibender Innovation nicht veralten und somit nachhaltig und langfristig als Single Pills monetarisierbar sind, während der Bedarf an Single Pills in einer alternden Gesellschaft wie in Deutschland und damit die adressierbare Patientenbasis immer weiter wächst. Aufgrund dieser positiven Rahmenbedingungen für die APONTIS PHARMA sehen wir uns als Single Pill Company strategisch hervorragend aufgestellt und betrachten die aktuelle Umsatz- und Ergebnisbeeinträchtigung nur als kurzfristige Herausforderung auf unserem Weg, Single Pill als Goldstandard zu etablieren.“



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 3M 2023 3M 2022 ∆ Umsatzerlöse 10,0 14,3 -4,3 Sonstige betriebl.

Erträge 0,3 0,7 -0,4 Materialaufwand -3,5 -5,3 1,8 Rohergebnis 6,8 9,7 -2,9 Personalaufwand -4,9 -4,1 -0,8 Abschreibungen -0,5 -0,4 -0,1 Sonstige betriebl. Aufwendungen -3,4 -3,1 -0,3 Betriebsergebnis -2,0 2,0 -4,0 Finanzergebnis 0,1 0,0 0,1 Ergebnis vor Steuern -1,9 2,0 -3,9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,4 -0,5 0,9 Ergebnis nach Steuern -1,5 1,6 -3,1 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 Konzernperiodenergebnis -1,5 1,6 -3,1 Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzernbilanz (ungeprüft) in EUR Mio. 31. März 2023 31. Dez. 2022 ∆ Aktiva Anlagevermögen 17,2 17,0 0,2 Vorräte 3,5 3,2 0,3 Forderungen 3,2 2,9 0,3 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 30,4 36,3 -5,9 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,7 0,4 0,3 Aktive latente Steuern



0,4 0,0 0,4 Passiva Eigenkapital 40,1 41,6 -1,5 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 0,6 0,6 0,0 Rückstellungen 10,3 11,5 -1,2 Verbindlichkeiten 4,5 6,1 -1,6 Bilanzsumme 55,4 59,9 -4,5 Hinweis: Die Zahlen zum 31. März 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 3M 2023 3M 2022 ∆ Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -5,3 3,7 -9.0 Cashflow aus Investitionstätigkeit -0,6 -0,7 0,1 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,0 -0,6 0,6 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 30,4 32,2 -1,8 Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat mit verschiedenen Dosierungen, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden und entwickelnden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 25.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



