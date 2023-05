Evotec und Novartis arbeiten zusammen - Zweistelliger Millionenbetrag zum Start

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec kann sich dank einer neuen Partnerschaft auf einen anständigen Geldbetrag freuen. Die zwischen der US-Tochter Just - Evotec Biologics und der amerikanischen Tochter des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis Sandoz vereinbarte Zusammenarbeit führe unmittelbar zu einer Vorabzahlung in zweistelliger Millionenhöhe, teilte Evotec am Dienstagabend in Hamburg mit. Hinzu kommen weitere zukünftige Zahlungen in Höhe von 640 Millionen US-Dollar, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen und Zahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe in Abhängigkeit vom Voranschreiten der kommerziellen Herstellung und der Ausübung der Lizenz.

Bei der Partnerschaft geht es um die Entwicklung und anschließende Herstellung mehrerer Biosimilars. Sie beinhaltet zudem eine Option für Sandoz zur nicht-exklusiven Einlizenzierung der proprietären J.Design-Technologie von Just - Evotec Biologics, um noch in diesem Jahrzehnt eine eigene hochmoderne "S.Pod"-Anlage zu bauen.

Der Aktienkurs von Evotec legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./he/la