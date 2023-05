GNW-Adhoc: PubMatic lanciert Activate und integriert programmatische Automation in Direktgeschäfte für CTV und Video

^KEINE UNTERNEHMENSZENTRALE/REDWOOD CITY, Kalifornien, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (http://www.pubmatic.com) (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der digitalen Werbung der Zukunft entwickelt, hat heute die Einführung von Activate (https://pubmatic.com/activate) bekanntgegeben. Diese bahnbrechende neue ganzheitliche Supply Path Optimization (SPO)-Lösung ermöglicht es Einkäufern, Direktgeschäfte ohne Gebote auf der programmatischen Plattform von PubMatic auszuführen und dabei auf Premium-Inventar für CTV und Video in großem Umfang zuzugreifen. Zu den Partnern, die vom Start an dabei sind, gehören unter anderem dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars und die Omnicom Media Group Germany. Activate stellt ein neues Branchenparadigma dar, da es sich um eine einzige Technologieebene handelt, die Käufer und Verkäufer von digitalen Medien direkt miteinander verbindet. Activate gibt Käufern mehr Kontrolle über ihre Omnichannel-Video-Investitionen, indem es Deals über das Premium-Fernseh- und Online-Video-Inventar von PubMatic auf einer einzigen Plattform ausführt und so einen nahtlosen Übergang ihres Direktgeschäfts zu Programmatic Private Marketplace (PMP) oder Programmatic Guaranteed (PG) ermöglicht. Es wird erwartet, dass Activate den Übergang von Budgets für Einfügeaufträge in das programmatische Ökosystem erleichtern wird, da der Ansatz mit nur einer Technologiestufe die Komplexität, den Zeitaufwand und die Kosten reduziert. Infolgedessen können Käufer einen höhere Kapitalrendite und Publisher einen höheren Umsatz erwarten. ?Käufer und Verkäufer digitaler Medien sind auf der Suche nach einer effizienteren, transparenteren und nachhaltigeren Lieferkette, die das volle Potenzial des programmatischen Systems ausschöpft", so Rajeev Goel, Mitbegründer und CEO von PubMatic. ?Activate erweitert die erfolgreiche Strategie zur Optimierung der Lieferwege, mit der wir vor mehr als vier Jahren begonnen haben. Durch die nahtlose Verbindung von Käufern und Inhaltseigentümern über eine einzige Technologieebene reduzieren wir die Sprünge, Diskrepanzen, die Datenvermehrung, die Undurchsichtigkeit und die Komplexität des programmatischen Marktplatzes erheblich. Dies wird zu einer höheren Kapitalrendite für die Käufer und zu höheren Einnahmen für die Publisher führen, ganz im Sinne unserer Mission, das unendliche Potenzial von Erstellern von Internetinhalten zu fördern, die auf Werbung als primäre Einnahmequelle angewiesen sind." Activate nutzt die Technologie der 2022 von PubMatic übernommenen Firma Martin und ist vollständig in die wachsende Software-Suite von PubMatic integriert, einschließlich der PubMatic Sell-Side Platform und Connect. Da sich das Verbraucherverhalten in Richtung Streaming verlagert, benötigen Publisher und Käufer effizientere Möglichkeiten für die Abwicklung von CTV- und Video-Inventar. Durch die Modernisierung und Anpassung der Lieferkette für digitale Werbung auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse bringt Activate Automatisierung in den Pool von CTV- und Video-Inventar, das immer noch veraltete Transaktionsmethoden verwendet. Schätzungen der Branche zufolge werden im Jahr 2023 fast 60 % der CTV- und 18 % der Online-Videotransaktionen auf nicht-programmatische Einblendungen entfallen. Activate stellt eine Erweiterung des gesamten adressierbaren Marktes von PubMatic um fast 65 Milliarden Dollar dar. Kommentare von Werbetreibenden zu Activate: dentsu - ?Dentsu engagiert sich für Partnerschaften, die Innovation, Effektivität und Effizienz in der digitalen Werbelieferkette vorantreiben", so Brad Stockton, SVP, Video Innovation bei dentsu. ?Die Nutzung von PubMatic Activate ermöglicht unseren Werbetreibenden eine bessere Kontrolle über Investitionen in den Bereichen Video und CTV und bringt mehr funktionierende Medien in das Ökosystem." GroupM - ?Unseren Kunden einen möglichst effizienten und effektiven Zugang zu Medien zu ermöglichen, hat für uns oberste Priorität", so Axel Jonuschies, Managing Partner für Global Programmatic Investment bei GroupM. ?Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mit PubMatic zusammen, um unsere Lieferwege zu optimieren, und haben vor kurzem den GroupM Premium Marketplace eingeführt, der eine direkte und äußerst transparente Verbindung zu Premium-CTV- und Video- Publishern bietet. Mit Activate sind wir nun in der Lage, unseren Marktplatz weiter auszubauen und unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Arbeitsmedien zu maximieren und die Technologiekosten für garantierte Aktivierungen zu minimieren." Havas - ?PubMatic ist ein langjähriger, wertvoller Partner, der Havas Media hilft, transparente und nachhaltige Lösungen für Werbetreibende zu liefern", so Tom Grant, SVP Group Director, Investment Operations, Havas Media Group North America. ?Wir freuen uns über ihre kontinuierliche Innovation und Effektivität bei der Rationalisierung der programmatischen Lieferkette im Video- und TV- Einkauf." Mars - ?Mars hat sich verpflichtet, Effizienz und Nachhaltigkeit in unserer Werbelieferkette zu schaffen", so Ron Amram, Global Head of Media bei Mars. ?Activate von PubMatic ist auf unsere SPO-Strategie abgestimmt und gibt uns eine größere Kontrolle darüber, wie, wo und wann unsere Budgets für CTV und Video zugewiesen werden und zum Gesamtwachstum unseres Unternehmens beitragen." Omnicom Media Group Germany - ?In unserem Bestreben, die zentralen Herausforderungen des programmatischen Marktes zu meistern, die Komplexität für unsere Kunden nachhaltig zu reduzieren und für mehr Transparenz, Effizienz und Markensicherheit zu sorgen, sondieren wir kontinuierlich den Markt nach innovativen, qualitativ hochwertigen Technologiepartnern", so Can Zeybekler, Managing Partner bei Omnicom Media Group Germany und Managing Director MPX. ?Wir freuen uns, mit PubMatic bei Activate zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft im CTV-Bereich weiter auszubauen, bessere Kampagnenergebnisse zu erzielen und eine effizientere Werbelieferkette zu schaffen." Kommentare von Publishern zu Activate: FuboTV - ?Es besteht die Möglichkeit, die aktuelle programmatische Lieferkette für CTV zu verbessern, indem der Workflow und die Erlösmodelle optimiert werden", so Lynette Kaylor, SVP, Advertising Sales bei FuboTV. ?Activate wird den Werbetreibenden helfen, ihre Budgets optimal zu nutzen, und den Medieninhabern mehr Transparenz bieten." LG - ?LG Ad Solutions freut sich, ein Launch-Partner für die Activate-Lösung von PubMatic zu sein und unterstreicht damit unser zentrales Engagement, die Zusammenarbeit mit den Marken und Agenturen, die wir bedienen, voranzutreiben. Durch unsere Zusammenarbeit können wir sicherstellen, dass Kunden Zugang zu hochwertigem, markensicherem CTV-Inventar haben, und dazu beitragen, eine nachhaltigere, florierende Branche für alle zu schaffen", so Kelly McMahon, SVP und Head of Global Operations bei LG Ad Solutions. ?Wir sehen bereits jetzt, dass Werbetreibende die Activate-Plattform annehmen, was zeigt, welchen Wert mehr Transparenz, Effizienz und Leistung im programmatischen Ökosystem bieten." Um mehr über Activate zu erfahren, besuchen Sie pubmatic.com/activate (https://pubmatic.com/activate). Über PubMatic PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen maximiert, indem es die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern digitaler Inhalte über das offene Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Vermarktern ermöglicht, den Return on Investment zu steigern und adressierbare Zielgruppen über Anzeigenformate und Geräte hinweg zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturbasierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse für unsere Kunden und setzen uns gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein. Pressekontakt: Broadsheet Communications für PubMatic pubmaticteam@broadsheetcomms.com (917) 826-1103 °