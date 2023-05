PSI 20 Index: Sauberes Chartbild

Der portugiesische Leitindex PSI 20 konnte Ende März einen kurzfristigen und seit Juni 2022 bestehenden Abwärtstrend knacken und hat dadurch ein mustergültiges Kaufsignal aktiviert. Auch scheint ein erfolgreicher Pullback bereits vonstattengegangen zu sein, was das Aufwärtspotenzial zusätzlich erhöht. Der Weg auf der Oberseite dürfte durch diese Entwicklung nun frei geworden sein.

Auf Sicht den nächsten Tage und Wochen wären demnach vorläufig Gewinne an die aktuellen Jahreshochs bei 6.258 Punkten für den PSI 20 Index denkbar, darüber an 6.290 Zähler. Nach einer zwischengeschalteten Pause könnten dann schließlich die Jahreshochs aus Sommer 2022 bei 6.170 Punkten in Angriff genommen werden. Höhere Notierungen müssten mit einer äußerst guten Stimmung an den Börsen einhergehen, dann könnte sogar der Bereich um 6.432 Punkten als nächstes Ziel ausgerufen werden.

Auf der Unterseite ist der Index relativ gut abgesichert, problemlos könnte dieser noch einmal bis auf 5.977 Punkte zurücksetzen. Unterhalb des EMA 200 bei 5.912 Punkten würde sich das Chartbild allerdings schlagartig eintrüben, die Gefahr von Rücksetzern zurück auf die Jahrestiefs bei 5.591 Punkten würde sprunghaft ansteigen. Anzeichen auf eine derartige Schwächephase sind derzeit allerdings nicht zu erkennen, tendenziell drücken die Börsen weiter gen Norden.