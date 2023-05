Sixt SE - Die Luft wird (wieder) dünner für die Aktie

Nach dem Kursrutsch von Mitte April konnte sich die Sixt SE-Aktie in den vergangenen Tagen wieder erholen, im heutigen Handelsverlauf übernehmen die Verkäufer allerdings wieder das Kommando. Das Unternehmen kommt am kommenden Freitag mit Quartalszahlen - wie ist die Chartsituation bei der Aktie zu bewerten im Vorfeld?

SKS-Umkehr im Tageschart

Mit dem Rutsch unter die Nackenlinie bei 117,50 EUR wurde Mitte April eine Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation komplettiert, mit Kursziel im Bereich 102 bis 103 EUR.

In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie in einer Art Pullback-Bewegung zurück an die Nackenlinie der Formation erholen. Kurz unterhalb dieser Zone übernehmen nun heute die Bären wieder das Zepter in der Aktie.

Weg des geringsten Widerstands abwärts

Kurzfristig hat der Wert weiteres Abwärtspotenzial in den Bereich 102 bis 103 EUR. Lediglich ein Tagesschlusskurs nördlich von 117,50 EUR entspannt die charttechnische Situation für die Käufer wieder entscheidend, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken bei Sixt SE (Stammaktien).