ALLKEM/LIVENT - Mega-Merger im Lithiumsektor!

Allkem Ltd - WKN: A3C8Z7 - ISIN: AU0000193666 - Kurs: 8,390 € (L&S)

Livent Corp. - WKN: A2N464 - ISIN: US53814L1089 - Kurs: 24,230 $ (NYSE)

Die australische Allkem und und Livent aus den USA wollen sich zusammenschließen. Das gaben die beiden Lithiumplayer heute vor US-Börseneröffnung bekannt. Zusammen hätten die Unternehmen 2022 einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von 1,2 Mrd. USD erzielt.

Die Verantwortlichen versprechen sich von dem Deal jährliche operative Synergien von 125 Mio. USD und eine einmalige Kostenersparnis von 200 Mio. USD. Das neue kombinierte Unternehmen läuft unter dem vorläufigen Namen NewCo. Nach Abschluss des Mergers sollen Allkem-Aktionäre 56 % an NewCo, Livent-Anteilseigner 44 % halten. Die Transaktion mit einem Gesamtvolumen von 10,6 Mrd. USD soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Aktien des neuen Unternehmens werden sowohl in Australien als auch in den USA gelistet sein.

Der CEO von Livent, Paul Graves, kommentiert: "Ich freue mich auf das, was vor uns liegt, wenn Livent und Allkem ihre Kräfte bündeln, um den Übergang zu Elektrofahrzeugen, saubererer Energie und einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, durch die Bereitstellung des benötigten Lithiums eine noch größere Rolle bei der Beschleunigung der Dekarbonisierungspolitik zu spielen, um diese entscheidende globale Energiewende zu ermöglichen. Als kombiniertes Unternehmen werden wir über die erweiterte Größe, Produktpalette, geografische Abdeckung und Ausführungsfähigkeiten verfügen, um den schnell wachsenden Bedarf unserer Kunden an Lithiumchemikalien zu decken."

Martin Pérez de Solay, CEO von Allkem, ergänzt: "Der Zusammenschluss von Allkem und Livent ist ein Wandel mit überzeugender strategischer Logik und stellt einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen um das Wachstum des Unternehmens dar. Wir bringen zwei sich hervorragend ergänzende Unternehmen zusammen, um ein weltweit führendes Unternehmen für Lithiumchemikalien zu schaffen, das auf der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Allkem bei der Integration aufbaut. Die vertikal integrierte NewCo wird die Bereitstellung hochwertiger Mehrwertprodukte für unseren vielfältigen Kundenstamm verbessern und wesentliche Synergien freisetzen. Der Zusammenschluss bringt Teams mit starker Expertise in den Bereichen Projektentwicklung, Produktinnovation und Marketing zusammen und bereitet uns auf eine schnellere und risikofreiere Umsetzung der nächsten Phase unseres Wachstums vor.

Die Livent-Aktie reagiert vorbörslich mit einem Plus von gut 3 %, die Allkem-Aktie springt im deutschen Handel um 6 % nach oben. Die Anteilscheine der Konkurrenz wie SQM und Albemarle weisen ebenfalls (leicht) positive Vorzeichen auf.

Allkem-Aktie (Wochenchart auf Tradegate)

Livent-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)