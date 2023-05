Continental: Auf einem soliden Weg

Der Umsatz in den ersten drei Monaten kletterte um elf Prozent auf 10,3 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (bereinigtes EBIT) legte um mehr als ein Drittel auf 578 Mio. Euro zu, was einer Marge von 5,6 Prozent entspricht. Zeitgleich konnte der Nettogewinn um knapp 60 Prozent auf 382 Mio. Euro anwachsen, wie das DAX-Unternehmen in Hannover mitteilte. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 42 bis 45 Mrd. Euro und einer Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent. Im laufenden Jahr erwartet Continental unverändert eine Zunahme der weltweiten PKW- und Nutzfahrzeugproduktion um zwei bis vier Prozent.

PKW-Geschäft erholt sich wieder

Ein Blick auf die Aktie spiegelt diesen Optimismus aktuell nicht unbedingt wider, allerdings sind eindeutige Stabilisierungstendenzen nach einem jahrelangen Abschwung in der Continental-Aktie zu erkennen und dürften bei positiver Auflösung die mittelfristigen Weichen gen Norden stellen. Zusammen mit dem Vorgängertief aus März 2020 und dem aus dem abgelaufenen Jahr um 44,32 Euro könnte auf Sicht der nächsten Monate ein Doppelboden entspringen, fokussiert man sich dagegen auf den Kursverlauf seit Februar letzten Jahres ist sogar eine große inverse SKS-Formation zu erkennen. Die Nackenlinie verläuft knapp unterhalb von 80,00 Euro, diese gilt es für einen temporären Trendwechsel mit Zielen bei 89,80 und darüber glatt 98,02 Euro noch zu knacken. Eine größere Trendwende schließt Continental dagegen erst oberhalb von 118,00 Euro ab, dies würde dann den Grundstein für längere Kursgewinne legen. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bleibt dagegen als neutral zu bewerten, unterhalb von 60,84 Euro sollte jedoch größere Vorsicht an den Tag gelegt werden, dies könnte nämlich mit Rücksetzern zurück auf 57,12 Euro quittiert werden.