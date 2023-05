EQS-News: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft: Bankhaus Bauer geht bei der Kundenbetreuung neue zeitgemäße Wege im Private Banking

Emittent / Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft: Bankhaus Bauer geht bei der Kundenbetreuung neue zeitgemäße Wege im Private Banking



11.05.2023 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bankhaus Bauer geht bei der Kundenbetreuung neue zeitgemäße Wege im Private Banking

Prof. Dr. Thomas Druyen, einer der renommiertesten Vermögensforschenden in Europa, unterstützt als First Advisor das etablierte Beratungsteam exklusiv

Einzigartiger Ansatz in der Betreuung von Kundinnen und Kunden in Deutschland

Erweiterung des Dienstleistungsangebots unterstreicht Wachstumsambitionen im Private Banking

Essen, 11. April 2023 – Das Bankhaus Bauer geht mit der Ernennung von Prof. Dr. Thomas Druyen als First Advisor in der Betreuung der Kundinnen und Kunden der Privatbank neue zeitgemäße Wege im Private Banking. Prof. Dr. Druyen ist einer der renommiertesten Vermögensforschenden in Europa. Seit Januar 2023 unterstützt er nun mit seiner national und international anerkannten Expertise in der Vermögenspsychologie und Vermögenskulturforschung exklusiv die etablierten Beratungsteams des Hauses in Essen und Stuttgart in den strategischen Bereichen Private Banking und Health Care. Angesichts der sich immer dynamischer verändernden Welt und der damit einhergehenden Herausforderungen im täglichen Leben und auch in der Vermögensanlage erhalten damit die Kundinnen und Kunden, Interessierten und das gesamte Know-how-Netzwerk des Bankhauses in dieser Form in Deutschland einzigartige Beratungsleistungen. Damit expandiert die 1931 gegründete Privatbank weiter konsequent ihre Private-Banking- und Impact-Aktivitäten. Gerade erst hatte das Finanzinstitut die Erweiterung des Vorstands um Dr. Martin Deckert als neuen Chief Operating Officer (COO) bekanntgegeben und in den Quartalen zuvor weitere Verstärkungen im Senior Management des Bereichs kommuniziert.

Prof. Dr. Druyen ist einer der renommiertesten Vermögensforschenden Europas

Unabhängig von seiner Tätigkeit für das Finanzinstitut bleibt Prof. Dr. Thomas Druyen weiterhin als Wissenschaftler, Autor, Redner, Manager und Publizist aktiv. So ist er ordentlicher Universitätsprofessor in den Bereichen Alters- und Generationssoziologie, Zukunfts- und Vermögenspsychologie sowie Gesundheitsmanagement und Familienunternehmen. Darüber hinaus bringt er sein Wissen zum kulturellen Wandel auch in andere Institutionen ein. So war er in den letzten drei Jahrzehnten u. a. Vizepräsident des Internationalen Club of Budapest, Vorstand der schweizerischen Peter Ustinov Stiftung sowie Kommunikationsleiter der Helmut Horten Stiftung. Seit 1990 forscht Prof. Dr. Druyen zum Thema demografischer Wandel und zum Verhältnis der Generationen. In seinen Publikationen „Olymp des Lebens – das neue Bild des Alterns“ oder „Goldkinder – die Welt des Vermögens“ befasst er sich intensiv mit Möglichkeiten für einen besseren Dialog der Generationen. Über fünfzehn Jahre war er auch Präsident der gleichnamigen Stiftung „Dialog der Generationen“.

„Im Zuge epochaler Veränderungen freue ich mich darauf, Kundinnen und Kunden und Interessierten der Privatbank dabei zu helfen, auch psychologische und zukunftswissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Vermögensarchitektur einfließen zu lassen. In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten, fortschreitender Digitalisierung und der zunehmenden Bedeutung künstlicher Intelligenz benötigen wir mehr denn je neue zeitgemäße Unterstützung und Beratungsansätze auch im Private Banking,“ unterstreicht Prof. Dr. Thomas Druyen.

Hierzu ergänzt Dr. Stefan Heddergott, Sprecher des Vorstands der Bankhaus Bauer AG: „Mit Prof. Dr. Thomas Druyen erweitern wir unsere Beratungskompetenzen und unser Dienstleistungsangebot in einer in Deutschland einzigartigen Form. Unsere Kundinnen und Kunden und das gesamte Bankhaus Bauer Netzwerk können damit zukünftig von seiner einzigartigen Expertise in der Vermögensforschung profitieren“.

Bankhaus Bauer setzt seinen Wachstumskurs mit verstärkter Digitalisierung und dem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Health Care konsequent fort

Die Bankhaus Bauer AG konnte in den letzten Jahren ein starkes Wachstum ihrer Private-Banking-Aktivitäten an den Standorten Essen und Stuttgart verzeichnen. Auch für die kommenden Jahre hat sich das Finanzinstitut eine deutliche Expansion zum Ziel gesetzt, sich entsprechend verstärkt und digitaler aufgestellt. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil der Bank ist die auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Technologie zugeschnittene Anlagephilosophie und die individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategie. Dabei wurde das Bankhaus Bauer von Branchenexperten wie firstfive mehrfach für die gute Wertentwicklung der Vermögensverwaltung ausgezeichnet. Zuletzt geschah dies Anfang 2022 im Performance-Ranking mit 1. Plätzen in der „Risikoklasse dynamisch Sharpe-Ratio 2021 (24 Monate)“ und in der „Risikoklasse dynamisch Top-Renditen 2021 (24 und 36 Monate)“.

Große Wachstumspotenziale sieht das Bankhaus ebenfalls in der engen Kooperation mit der auf das Gesundheitswesen spezialisierten opta data Gruppe. Die familiengeführte opta data Gruppe entwickelt seit mehr als 50 Jahren passgenaue Services und digitale Lösungen für den betrieblichen Alltag in verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens – mit dem Ziel, die mehr als 60.000 Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Rund 3.000 engagierte Mitarbeitende bieten darüber hinaus bankenunabhängige Finanzierungen, digitale Kommunikationsprodukte oder gezieltes Telefonmarketing. Als Digitalisierungs-Experte gestaltet die opta data Gruppe die Digitalisierung des Gesundheitswesens aktiv mit, unter anderem bei der Einführung der Telematikinfrastruktur. www.optadata-gruppe.de



Medienkontakt:

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft Privatbank

Heike Ochantel

Tel +49 201 217 605 -601

E-Mail heike.ochantel@bankhausbauer.de

Informationen zur Bankhaus Bauer AG:

Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Firmenkunden mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Health Care, Leasing und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bankhausbauer.de