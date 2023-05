EVOTEC - Allianz mit Novartis-Tochter beflügelt die Aktie

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 19,010 € (XETRA)

Evotec und die Novartis-Tochter Sandoz gaben vorgestern eine langfristige Technologiepartnerschaft bekannt. Die Evotec-Tochter Just - Evotec Biologics aus Seattle soll mit der unverzüglichen Entwicklung und anschließenden Produktion mehrerer Biosimilars am hochmodernen Produktionsstandort im US-Bundesstaat Washington beginnen. Dabei wird es im Rahmen der Vereinbarung mit Sandoz eine Vorauszahlung in zweistelliger Millionenhöhe und zukünftige Zahlungen abhängig vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt in Höhe von 640 Mio. USD erhalten (Quelle: stock3.com/news). Die Aktie reagiert mit einer starken Rally auf die Meldung, nachdem es in den Vorwochen zu deutlichen Verlusten kam.

Ausbruch abwarten

Aus charttechnischer Sicht ist trotz der Rallybewegung noch nichts passiert. Die Aktie befindet sich in einer mittelfristigen Seitwärtsrange und springt vom unteren Rand wieder zum oberen Ende, wo sie auch in den vergangenen Monaten schon mehrfach notierte.

Auch wenn die Bullen jetzt gute Chancen erhalten, müssten die technischen Prognoseszenarien neutral gehalten werden. Noch ist unklar, ob die Seitwärtsrange eine Bodenbildung oder eine bärische Fortsetzungsformation im Abwärtstrend ist.

Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über den EMA2300 und die Rangeoberkante bei grob 20 - 21 EUR entstehen Kaufsignale für einen Anstieg bis 23,80 und später 29,20 und 31 EUR. Auf der Unterseite bieten die Preisbereiche bei 14,38 - 14,86 und 12,65 - 13,47 EUR Unterstützung.

Fazit: Am oberen Ende der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung könnten Gewinnmitnahmen attraktiv erscheinen. Für neue Impulse würde erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Jahreshochs sorgen. Erst dann werden prozyklische Aktionen interessant.

Evotec AG

