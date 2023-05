IRW-News: Silver X Mining Corp: Silver X verzeichnet eine beständige Leistung während des ersten Quartals der kommerziellen Produktion

IRW-PRESS: Silver X Mining Corp: Silver X verzeichnet eine beständige Leistung während des ersten Quartals der kommerziellen Produktion

Solide Ergebnisse bei verbesserter Effizienz und Durchsatzleistung im Zuge des weiteren Hochfahrens der Produktion bei Nueva Recuperada

Vancouver, BC, 11. Mai 2023 / IRW-Press / - Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (FWB: AGX) (Silver X oder das Unternehmen) meldet die Produktionsergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2023 für das unternehmenseigene Projekt Nueva Recuperada in Zentralperu.

Wichtigste Ergebnisse der Produktion im ersten Quartal 2023

- Erklärung der kommerziellen Produktion im Januar 2023 und Rückkehr zur Ziel-Durchsatzleistung im Januar nach einer Zeit der sozialen Unruhen in Peru

- Gesamtproduktion von 282.687 Unzen Silberäquivalent (AgÄq)(2) mit einem durchschnittlichen Erzgehalt (Head Grade) von 277 g/t AgÄq

- Das Hochfahren wird mit einem Rekorddurchsatz von 17.239 Tonnen bei einer Rate von 575 Tonnen pro Tag im März 2023 fortgesetzt

- Verarbeitung von 265 % mehr Unzen AgÄq im ersten Quartal (Q1) 2023 im Vergleich zu Q1 2022, nämlich 358.727 Unzen AgÄq im Vergleich zu 98.327 Unzen AgÄq

Ich freue mich, über diese positive Dynamik und eine starke Betriebsleistung in unserem ersten Quartal der kommerziellen Produktion bei Nueva Recuperada berichten zu können, so José M. García, President und CEO von Silver X. Trotz der Lieferengpässe im vierten Quartal 2022 aufgrund von Straßensperren in Peru erzielten wir im März eine Rekordleistung von 17.500 Tonnen, die mit einer Rate von 575 Tonnen pro Tag verarbeitet wurden. Der Durchsatz steigt weiter an, zusammen mit einer verbesserten Erzauswahl und einer verstärkten Minenerschließung, die sich in besseren Erzgehalten niederschlägt. Diese Ergebnisse spiegeln das Engagement von Silver X für Effizienz wider und signalisieren das Potenzial für positive Ergebnisse in zukünftigen Quartalen.

Produktionsergebnisse des ersten Quartals 2023 - Nueva Recuperada

Einheit Q1 2023 Q1 2022 Veränderung Q1 2023 Q4 2022 Veränderung

Verarbeitetes Erz t 40.271 11.403 253,2 % 40.271 33.392 20,6 %

Durchschnittl. Erzgehalte

Silber g/t 53,4 72,9 -26,7 % 53,4 59,1 -9,6 %

Gold g/t 0,99 0,60 65,8 % 0,99 1,87 -47,0 %

Zink % 1,78 1,47 21,1 % 1,78 1,86 -4,4 %

Blei % 1,52 1,37 11,4 % 1,52 1,61 -5,4 %

AgÄq(2) g/t 277 236 17,4 % 277 367 -24,5 %

AgÄq(2) oz/t 8,90 7,58 17,4 % 8,90 11,79 -24,5 %

Durchschnittl. Ausbeuten

Silber % 87,7 % 86,8 % 1,1 % 87,7 % 86,7 % 1,2 %

Gold % 63,6 % 55,0 % 15,7 % 63,6 % 72,7 % -12,5 %

Zink % 82,8 % 84,4 % -1,9 % 82,8 % 79,3 % 4,4 %

Blei % 87,2 % 89,2 % -2,2 % 87,2 % 87,6 % -0,4 %

Verarbeitetes Metall

Silber oz 69.218 30.410 127,6 % 69.218 63.456 9,1 %

Gold oz 1.286 237 442,1 % 1.286 2.013 -36,1 %

Zink lbs 1.577.974 379.486 315,8 % 1.577.974 1.368.542 15,3 %

Blei lbs 1.351.560 351.372 284,7 % 1.351.560 1.184.484 14,1 %

AgÄq(2) verarbeitet oz 358.727 98.327 264,8 % 358.727 393.622 -8,9 %

AgÄq(2) produziert oz 282.687 63.499 345,2 % 282.687 302.386 -6,5 %

Anmerkungen:

(1) Nueva Recuperada schloss im Dezember 2022 die Hochlaufphase seines Betriebs ab und meldete den Beginn der kommerziellen Produktion im Januar 2023.

(2) Die produzierten Unzen AgÄq wurden auf Basis aller produzierten Metalle und der durchschnittlichen Verkaufspreise der einzelnen Metalle für jeden Monat des Berichtszeitraums berechnet. Bei den Umsätzen aus Konzentratverkäufen werden die metallurgischen Gewinnungsraten bei den Berechnungen nicht berücksichtigt, da die Metallgewinnungsraten in den Verkaufszahlen enthalten sind.

Im ersten Quartal 2023 wurde AgÄq unter Verwendung von Metallpreisen von 22,59 USD pro Unze Ag, 1.889 USD pro Unze Au, 0,97 USD pro Pfund Pb und 1,42 USD pro Pfund Zn berechnet. Im ersten Quartal 2022 wurde AgÄq unter Verwendung von Metallpreisen von 24,46 USD pro Unze Ag, 1.934 UD pro Unze Au, 1,07 USD pro Pfund Pb und 1,83 USD pro Pfund Zn berechnet. Im vierten Quartal 2022 wurde AgÄq anhand von Metallpreisen von 22,70 USD pro Unze Ag, 1.765 USD pro Unze Au, 1,00 USD pro Pfund Pb und 1,38 USD pro Pfund Zn berechnet.

Die Produktion wurde auf dem Niveau des vorherigen Quartals gehalten. Die geförderten Erzgehalte fielen aufgrund der Auswahl von Blöcken mit niedrigeren Gehalten beim Teilsohlenbau geringer aus, um eine schlechte Goldausbeute bei den höhergradigen Erzen zu vermeiden, während der Goldkreislauf der Anlage repariert wurde. Das von Dritten gekaufte Erz erhöhte die Gesamtmenge des verarbeiteten Erzes und stellt insgesamt 2,2 % des gesamten verarbeiteten Erzes dar.

Höhepunkt der unterirdischen Erschließungsarbeiten war der Vorschub über 649 Meter bei den Erzgängen T1- und T2 auf den Ebenen 4700 und 4550. Silver X plant, die Bohrungen bei Tangana fortzusetzen, insbesondere bei T1, T2 und T3, mit bis zu 16 Bohrlöchern über insgesamt 3.800 Meter unterhalb der bekannten mineralisierten Zonen. Darüber hinaus sollen zusätzliche Oberflächenbohrungen im Bereich des Erzgangs T1 die Ausdehnung des Gangs im Streichen auf mehr als 500 Meter nachweisen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr A. David Heyl ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung für Silver X geprüft und genehmigt. Herr A. David Heyl ist ein Berater von Silver X.

Vorsichtshinweis zur Produktion ohne Mineralreserven

Die Entscheidung zur Aufnahme der Produktion auf dem Projekt Nueva Recuperada und die laufenden Bergbauaktivitäten des Unternehmens, auf die hier Bezug genommen wird (die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten), basieren auf Wirtschaftlichkeitsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet und die bestehende Schätzung der vermuteten Mineralressourcen im Konzessionsgebiet erstellt wurden. Die Produktionsentscheidung und die Aktivitäten basieren nicht auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit und ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Produktionsentscheidung und den Aktivitäten, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger als erwartet sind; das Risiko, dass zusätzliche Bauarbeiten oder laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer als erwartet sind, und die Produktionsvariablen und die ökonomischen Variablen aufgrund des Fehlens einer NI 43-101-konformen detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse erheblich schwanken können.

Über Silver X Mining Corp.

Silver X ist ein wachstumsstarker Silberentwickler und -produzent. Das Unternehmen ist Eigentümer des Silberreviers Nueva Recuperada mit einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar in Zentralperu und produziert Silber, Gold, Blei und Zink aus der Bergbaueinheit Tangana in diesem Bezirk. Im April 2023 gab Silver X seine Absicht bekannt, die Mine Revenue-Virginius, ein hochgradiges Silberprojekt in Colorado (USA), zu erwerben. Wir verfolgen das Ziel, uns zu einem erstklassigen Silberunternehmen zu entwickeln, das für alle Beteiligten herausragenden Mehrwert schafft, und dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir unterbewertete Aktiva konsolidieren und erschließen, Wertschöpfung durch zusätzliche Ressourcen und eine Steigerung der Produktion betreiben und gleichzeitig nach sozialer und ökologischer Exzellenz streben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

FÜR DAS BOARD

José M. García

President, CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Fiona Grant Leydier

Vice President, Investor Relations und Corporate Marketing

T: +1 647 259 6901 DW 101

E: f.grant@silverxmining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Informationen). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, erwartete Leistungen im Projekt Nueva Recuperada, die Fähigkeit der neuen Zonen im Projekt Nueva Recuperada, die Produktion in der Anlage Nueva Recuperada des Unternehmens kurzfristig zu speisen, die positiven Ergebnisse der anhaltenden Bohrungen bei Tangana, die erwartete Verbesserung der Head-Gehalte in den nächsten Quartalen, die Einschätzung des Unternehmens, dass das Unternehmen in der Bergbaueinheit Tangana einen wirtschaftlichen Abbau betreiben kann, und die erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt Nueva Recuperada und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt Nueva Recuperada und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedar.com veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

