ANALYSE-FLASH: Metzler startet Puma SE mit 'Buy' - Ziel 68 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat die Bewertung der Papiere von Puma beim Kursziel von 68,00 Euro mit "Buy" aufgenommen. Basierend auf einem Jahresumsatz von 8,5 Milliarden Euro 2022 sei man am Markt die Nummer Drei, schrieb Analyst Tom Diedrich in seiner Studie vom Freitag. Dabei habe man in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Erfolgsstory geschrieben. Mit im Schnitt 14 Prozent Wachstum pro Jahr seit 2013 habe man die Branche klar abgehängt. Auch nach dem Abschied des Chefs Björn Gulden dürfte sich dieser Trend fortsetzen, so Diedrich. Das Umsatzziel von 10 Milliarden Euro bis 2025 hält er für keine große Herausforderung./ag/mis

