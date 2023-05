Brookfield hält die Dividende stabil

Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield Corporation (ISIN: CA11271J1075, NYSE: BN) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,07 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2023 (Record date: 31. Mai 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Brookfield damit 0,28 US-Dollar aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 31,19 US-Dollar (Stand: 11. Mai 2023) entspricht das einer Dividendenrendite von 0,90 Prozent.

Die Brookfield Corporation wurde 1899 gegründet und hat ihren Firmensitz in Toronto. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 stand ein Gewinn von 424 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,96 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor in den Büchern, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 23,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 21,9 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,86 Prozent im Minus (Stand: 11. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 51,02 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de