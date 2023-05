Siemens-Aktie: Kommt nächste Woche der Ausbruch?

Nach der Auflösung der bullisch zu interpretierenden Flaggenformation gen Norden (Kaufsignal!) im vergangenen Oktober konnte die Siemens-Aktie in den vergangenen Monaten knapp 50 Prozent an Wert hinzugewinnen.

150er Marke eine Nummer zu groß?

Seit Anfang Februar "kämpft" der Wert nun allerdings bereits schon mit der 150 EUR-Marke, diese kann trotz mehrerer Ausbruchsversuche bislang nicht nachhaltig überwunden werden.

In den vergangenen drei Monaten konsolidierten die Anteilsscheine innerhalb einer ansteigenden Dreiecksformation. Diese Art von Chartformation hat nach einem vorherigen Anstieg tendenziell eher einen bullischen Charakter.

Auflösung in der kommenden Woche!

In der kommenden Woche dürfte diese Konsolidierungsformation der vergangenen Monate nun endlich aufgelöst werden. Der Grund? Am Mittwoch steht der Quartalsbericht des Unternehmens an.

Ein Ausbruch aus dem Dreieck sollte kurzfristig einen größeren Bewegungsschub in Ausbruchsrichtung nach sich ziehen. Wird das Dreieck gen Norden hin aufgelöst, stünde wohl schnell der Bereich 157-160 EUR auf der Agenda, bei einer Auflösung gen Süden müsste noch einmal mit Kursen im Bereich 136-140 EUR gerechnet werden.