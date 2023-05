GNW-Adhoc: ONWARD gibt erstmalige Anwendung der ARC-IMT-Elektrode zur Wiederherstellung von Bewegung und anderen Funktionen nach Rückenmarksverletzungen bekannt

^EINDHOVEN, Niederlande, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das

Medizintechnikunternehmen ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (Spinal Cord Injury, SCI) entwickelt, gab heute die erfolgreiche erstmalige Anwendung der neu entwickelten ARC-IM-Elektrode beim Menschen bekannt. Die ARC-IM-Elektrode gibt zielgerichtete elektrische Impulse an das Rückenmark ab und ist eine Schlüsselkomponente des ONWARD ARC-IM-Systems, einer innovativen Plattform, die für die ARC-Therapie zur Anwendung bei verschiedenen Indikationen entwickelt wurde. Die ARC-IM-Elektrode ist für die Verwendung mit dem ARC-IM- Neurostimulator (IPG) konzipiert und wurde speziell für die Platzierung entlang des Rückenmarks zur Stimulation der dorsalen Wurzeln entwickelt, wobei für jede anatomische Position spezifische Parameter vorgesehen sind. ONWARD entwickelt ein Portfolio von ARC-IM-Elektroden in verschiedenen Größen, Formen und Elektrodenanordnungen für die zahlreichen Indikationen, die das Unternehmen derzeit bearbeitet oder erforscht, wie z. B. die verbesserte Regulierung des Blutdrucks, Mobilität, die Funktion der oberen Extremitäten und Blasenkontrolle. Die ARC-IM-Elektrode wurde heute von Dr. Jocelyne Bloch, Neurochirurgin am Universitätsspital Lausanne (CHUV) in der Schweiz bei einem Patienten mit schlechter Blutdruckregulation nach einer Rückenmarksverletzung implantiert. ?Die Form und die Anordnung der Einzelkontakte der ARC-IM-Elektrode sind einzigartig und bieten Eigenschaften, die ich mir schon lange für meine Patienten mit Rückenmarksverletzungen gewünscht habe. Gleichzeitig fühlen sie sich genauso an wie die Elektroden, die ich seit vielen Jahren implantiere," sagte Dr. Bloch. Bei der heutigen Operation wurde die ARC-IM-Elektrode am ?hämodynamischen Hotspot" entlang des thorakalen Rückenmarks platziert, einem Bereich, in dem eine gezielte elektrische Stimulation die Regulation des Blutdrucks nach SCI verbessern kann. Dieser spezifische Punkt und der dazugehörige Wirkmechanismus wurden erstmals von den Forschungspartnern des Unternehmens an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und der Universität Calgary entdeckt und im Januar 2021 in Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-020-03180-w) veröffentlicht. Im Dezember 2022 gab ONWARD positive Zwischenergebnisse für die ersten zehn Personen bekannt, die mit der gezielten ARC-IM-Therapie zur Verbesserung der Blutdruckregulation nach SCI behandelt wurden. Alle Teilnehmer berichteten über eine verbesserte Lebensqualität. ONWARD erhielt 2021 von der US-amerikanischen FDA eine Breakthrough Device Designation für diese Indikation. ?Die speziell entwickelte ARC-IM-Elektrode ermöglicht uns, die ARC-Therapie bestmöglich einzusetzen und so viele der Herausforderungen zu adressieren, mit denen Menschen mit Rückenmarksverletzungen konfrontiert sind," sagte Dave Marver, CEO von ONWARD. ?Wir freuen uns darauf, die Elektrode zukünftig auch für die Wiederherstellung der Mobilität und in anderen Indikationen zu nutzen." Alle hier erwähnten ONWARD-Geräte und -Therapien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM, ARC-EX und ARC-Therapie, befinden sich in der Erprobungsphase und sind nicht für den kommerziellen Gebrauch verfügbar. Über ONWARD(®) Medical ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt. Die Arbeit von ONWARD basiert auf mehr als einem Jahrzehnt Grundlagenforschung und präklinischer Entwicklung, die in weltweit führenden neurowissenschaftlichen Laboren durchgeführt wurde.

Die ARC-Therapie(TM) von ONWARD, die mittels implantierbarer (ARC-IM(TM)) oder

externer (ARC-EX(®)) Systeme durchgeführt werden kann, dient der gezielten, programmierten Stimulation des Rückenmarks, um Bewegungen und andere Funktionen bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen und so deren Lebensqualität zu verbessern. ONWARD hat von der US-amerikanischen FDA acht Breakthrough Device Designations erhalten. ARC-EX ist eine externe, nicht-invasive Plattform, die aus einem tragbaren Stimulator und einem drahtlosen Programmiergerät besteht. 2022 wurden positive Topline-Ergebnisse aus der ersten Zulassungsstudie des Unternehmens, Up-LIFT, veröffentlicht, in der die Fähigkeit der ARC-EX-Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten evaluiert wurde. Das Unternehmen bereitet nun Zulassungsanträge für die USA und Europa vor. ARC-IM besteht aus einem implantierbaren Impulsgenerator und einer Elektrode, die in der Nähe des Rückenmarks platziert wird. 2022 hat das Unternehmen den ARC-IM- Neurostimulator erstmals beim Menschen eingesetzt und positive vorläufige klinische Ergebnisse für die ARC-IM Therapie zur verbesserten Blutdruckregulierung nach Rückenmarksverletzungen veröffentlicht. Der Hauptsitz von ONWARD befindet sich in Eindhoven, Niederlande. Das Unternehmen verfügt über ein Wissenschafts- und Technologiezentrum in Lausanne, Schweiz, und eine wachsende Präsenz in den USA in Boston, Massachusetts. ONWARD verbindet eine akademische Partnerschaft mit .NeuroRestore, einer Kollaboration zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und dem Universitätsspital Lausanne (CHUV). Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter ONWD.com (https://www.onwd.com/). Den Finanzkalender 2023 finden Sie unter IR.ONWD.com (https://ir.onwd.com/). Für Unternehmensanfragen: info@onwd.com (mailto:info@onwd.com) Für Medienanfragen: USA: Aditi Roy, VP Communications Europa: MC Services AG, Dr. Johanna Kobler, Katja Arnold, Kaja Skorka P: +49 89 210 228 0 media@onwd.com (mailto:media@onwd.com) Für Investorenanfragen: Lara Smith Weber, CFO investors@onwd.com (mailto:investors@onwd.com) Haftungsausschluss Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens bzw. des Vorstands des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Daher lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, wenn sich die Erwartungen oder die Ereignisse, Bedingungen, Annahmen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, ändern. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter, noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Mitarbeiter dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. °