IRW-News: Gama Exploration Inc. : Gama erhält Bohrgenehmigung für Lithiumprojekt Muskox in den Northwest Territories

Vancouver, British Columbia, Kanada, 15. Mai 2023 / IRW-Press / - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FWB: N79) (OTCQB: GMMAF) (Gama oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gama-explorations-inc/) berichtet, dass das Unternehmen die Landnutzungsgenehmigung (Land Use Permit) (die Genehmigung) für das Pegmatit-Lithiumprojekt Muskox (das Projekt Muskox oder das Projekt) in der Pegmatit-Provinz Yellowknife in den Northwest Territories erhalten hat. Das Projekt Muskox ist nun vollständig genehmigt und vollständig für sein Explorationsprogramm im Jahr 2023 finanziert.

Wir freuen uns, dass wir die Genehmigung für das Projekt Muskox erhalten haben, die die Voraussetzung für Gamas erstes Bohrprogramm auf diesem neu erworbenen Asset ist, sagte Dr. Mick Carew, CEO von Gama. Als Gama das Projekt Muskox erwarb, war CM-1 der einzige bekannte Pegmatit auf dem Projektgebiet. Seitdem hat das Unternehmen weitere 30 potenzielle Pegmatite identifiziert und den Betrag von 6,7 Mrd. $ als Bruttofinanzierung für sein Explorationsprogramm generiert. Wir sind jetzt vollständig finanziert und haben die Genehmigung, um unser Arbeitsprogramm für dieses Jahr abzuschließen und Werte bei diesem aussichtsreichen Asset freizusetzen.

Pläne für die Explorationsarbeiten der Phase 1 auf dem Projekt Muskox

Das Unternehmen wird mit seinem Explorationsprogramm der Phase 1 auf dem Projekt Muskox mit einer umfangreichen geophysikalischen Lidar- und Orthophoto-Vermessung über dem gesamten, 50 km2 umfassenden Claim-Block beginnen. Nach der Vermessung wird das Unternehmen ein detailliertes Kartierungs- und Schlitzprobenprogramm durchführen, das sich auf Areale des Projektgebiets, wo Gama mehr als 30 weitere Pegmatitstrukturen durch die Interpretation der kürzlich erworbenen Spot-6-Satellitenbilder identifiziert hat, sowie auf weitere Ziele, die möglicherweise durch die Lidar- und Orthophoto-Daten ausgemacht werden, konzentrieren wird. Beim Schlitzprobenprogramm wird besondere Aufmerksamkeit auf die Süd-Ost-Ecke des Projektgebiets Muskox gerichtet, die direkt südlich von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) Projekt Hidden Lake liegt, wo eine hohe Konzentration dieser kürzlich identifizierten Pegmatite in einem kleinen Gebiet liegt [siehe untenstehende Abbildung 1].

Nach den ersten Feldarbeiten wird Gama das jetzt vollständig genehmigte Bohrprogramm starten, um sich auf den Pegmatit CM-1 zu konzentrieren, der Spodumen-Lithiummineralisierung beherbergt, die Ende 2022 bei einem Schlitzprobenprogramm entdeckt wurde und Durchschnittsgehalte von 1,34% Li2O über 5 m und 1,26% Li2O über 11 m ergab. Außerdem bestätigte eine kürzliche XRD-Probenanalyse von ActLabs, dass Spodumen das dominante lithiumführende Mineral ist und Spodumen 8,0% bis 13,8% der Proben nach dem Gewicht ausmacht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70545/Gama_150523_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Karte des Lithiumprojekts Muskox mit Standort des Pegmatit CM-1 (siehe Nebenkarte) und weiteren möglichen Pegmatiten an anderen Stellen des Projektgebiets.

Projektbeschreibung

Das Lithium-Projekt Pegmatit Muskox liegt ungefähr 40 km östlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories (Abbildung 1). Das Projekt umfasst ein Gebiet von 50 km2 im Zentrum der Yellowknife Pegmatite Province (YPP), die Vorkommen spodumenreicher Pegmatite über ein Gebiet von mehr als 5.000 km2 enthält. Das Lithium-Projekt Pegmatit Muskox beinhaltet den Pegmatit CM-1, einen grobkörnigen, spodumenhaltigen Pegmatit mit einem Ausbiss 100 Meter nördlich des geteerten, ganzjährig nutzbaren Highways 4. Der Pegmatit wurde über eine Streichenlänge von ungefähr 730 Metern verfolgt und weist eine Mächtigkeit von bis zu 11 Metern auf. Die Liegenschaft ist leicht über eine geteerte Straße zugänglich.

Über Gama Explorations Inc.

Gama ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (CSE: GAMA) (FWB: N79) notiert. Als Mineralexplorationsunternehmen ist es auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbaukonzessionen spezialisiert, die Metalle für den Einsatz in umweltfreundlichen Technologien und im Sektor der erneuerbaren Energien beherbergen. Das Unternehmen hat das Recht, sämtliche Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion, das nur eine kurze 20-minütige Autofahrt von der Stadt Smithers im Norden der Provinz British Columbia entfernt liegt, zu erwerben, und besitzt eine 100%ige Beteiligung am Nickel-Kupfer-Massivsulfidprojekt Tyee im Nordosten von Quebec. Das Unternehmen evaluiert laufend Möglichkeiten, sich Beteiligungen an weiteren Mineralkonzessionen im Explorationsstadium in stabilen Rechtssystemen zu sichern.

